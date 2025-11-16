MotoGP Comunità Valenciana 2025, le pagelle di Valencia-Cheste

Le pagelle del Gran Premio della Comunità Valenciana al Circuito Ricardo Tormo di Cheste (Valencia) di Algarve: Bezzecchi over the top, Fernandez e Acosta generosi. Diggia intelligente. Zarco, che combini. Bagnaia, la sfortuna lo perseguita. I voti dell'ultimo GP dell'anno della classe regina sono tutti qui sotto.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 10 - Simply the Bez, quando un soprannome può fungere anche da commento a un voto. Quando corre con questa intelligenza e velocità, cosa vuoi dargli se non il massimo?

RAUL FERNANDEZ - VOTO 9,5 - Dopo il successo di Phillip Island è arrivata la sfortuna. Ma questo nuovo Raul è più forte mentalmente, e oggi si è visto! Con questa Aprilia, poi, può fare davvero belle cose.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8,5 - Oggi la Ducati deve dirgli un grande gigante. Ha corso con grande intelligenza, lasciando sfogare Marquez e Acosta prima, per poi ''uccellarli'' nelle ultime tornate.

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Il quarto posto del mondiale è un ottimo risultato, soprattutto pensando ai limiti che sembra avergli imposto la KTM, oggi come per tutta la stagione. Manca solo uno ''steppettino''...

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7,5 - Gran bel risultato il suo, con la soddisfazione ulteriore di aver beffato il compagno e vice iridato dell'anno all'ultima curva. 5° oggi e ottavo nel mondiale: la strada è quella giusta.

ALEX MARQUEZ - VOTO 6,5 - Non era l'Alex di ieri, i primi giri dietro a Bezzecchi hanno inciso molto, soprattutto sulla sua anteriore. Nel giro di metà gara ha iniziato a scivolare anche la posteriore e addio podio.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Un ottimo risultato con la beffa che, fare troppo bene, impedirà alla Honda di restare nella classe minima di limitazioni per lo sviluppo. Ad ogni modo, la crescita HRC è molto merito suo.

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Una gara discreta. Dopo la solita gran partenza si è plafonato nella top 10 per poi evolvere di un paio di posizioni nel finale. Il divario col compagno è però sensibile e lui può fare di più.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO SV - Non si sa più cosa scrivere di Bagnaia. Aveva fatto una discreta partenza, guadagnando 3-4 posizioni prima della manovra di Zarco. Un'annata nera che, per fortuna, è finita.

FABIO QUARTARARO - VOTO 4 - Oltre alla caduta, si aggiunge al votaccio il fatto che non stesse facendo una bella gara. Era fuori dalla top ten e faticava a tenere il passo anche di Miller, con la stessa moto.

JORGE MARTIN - VOTO 7 - Ha fatto bene a rientrare nonostante la condizione fisica non fosse ancora al meglio. La gara, con due LLP da scontare, aveva poco significato, ma finché il fisico ha retto ha corso bene.

I voti degli altri

JACK MILLER - VOTO 7 - È la migliore Yamaha, e lo era anche prima della caduta di Quartararo. Bravo.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6 - Chiude nei 10 un anno in cui poteva dare di più. Che sia di buon auspicio.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6,5 - Saluta la MotoGP con una bella gara in rimonta, a ridosso della top 10.

JOHANN ZARCO - VOTO 5 - Buona gara, nonostante il LLP stra-meritato e motivo dell'insufficienza.

JOAN MIR - VOTO 5,5 - A Valencia si sorpassa poco, e dopo il LLP non è riuscot a risalire più della P13.

ALEX RINS - VOTO 5 - Peggior Yamaha di oggi, è un altro di quelli che non vedeva l'ora finisse l'annata.

NICOLO' BULEGA - VOTO 6,5 - Tra i piloti non ufficiali, nettamente il migliore. Macina esperienza.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6 - Non fa errori e prosegue in gara lo sviluppo della nuova Yamaha.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 5 - Calvario finito anche per lui. Da stasera inizierà a pensare alla SBK.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO SV - La distrazione in partenza gli costa anche un infortunio alla mano.

AI OGURA - VOTO 4 - La manovra di Zarco al via penalizza anche lui, che però poi scivola nella ghiaia.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 6 - Buona gara fino al ritiro nel finale, era in lotta per la zona punti.

MAVERICK VIÑALES - VOTO 6,5 - Vale lo stesso identico discorso che per Martin, ma senza penalità.

Marc Marquez non paretcipa al GP del Portogallo per infortunio

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/11/2025