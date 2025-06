F1, c'è il calendario ufficiale del Mondiale 2026: Imola lascia a Madrid, si parte l'8 marzo

F1, C'È IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE 2026

La Fia e la F1 hanno presentato ufficialmente il calendario per il Mondiale 2026. La stagione della doppia rivoluzione tecnica – in un colpo solo cambieranno infatti sia i telai con un’aerodinamica profondamente rivista rispetto alle auto attuali, sia le power unit ibride che avranno il 50% circa di potenza elettrica – sarà composta da 24 gare, con una importante novità, un arrivederci e una stagione più lunga che mai sul piano temporale, con la partenza all’8 marzo e la conclusione poco meno di nove mesi dopo, il 6 dicembre.

CALENDARIO F1: SI (RI)PARTE DA MELBOURNE

Come accaduto giàquest’anno, il campionato parte con il GP d’Australia a Melbourne, con l’Albert Park che sarà quindi il palcoscenico per l’inizio della nuova era della Formula 1. Poi si correrà in Cina e in Giappone, e come già visto nel 2025, avremo la doppia tappa in Medio Oriente con Bahrain e Arabia Saudita. A maggio sarà la volta del GP di Miami, che precederà – in un calendario F1 basato su spostamenti regionali per limitare quanto più possibile i viaggi intercontinentali di persone, auto e materiali vari – un GP del Canada anticipato di quasi un mese rispetto alla solita collocazione di metà giugno. Un problema per gli appassionati più duri e puri, vista la quasi sicura concomitanza anche oraria con la 500 Miglia di Indianapolis.

SALTA IMOLA, DENTRO MADRID

Il primo GP in Europa sarà invece nella prima domenica di giugno, a Monte Carlo, con la gara nel Principato a fare da apripista all’ultima – fino a eventuale rinnovo del contratto – corsa della Formula 1 a Barcellona. Salta invece la tappa di Imola, che però spera per il futuro di alternarsi sul calendario della F1 proprio con la pista catalana. La stagione europea sui circuiti storici proseguirà fino a settembre, con il primo GP di Spagna in programma a Madrid sul nuovo circuito del Madring, una settimana dopo la tappa con il nostro GP d’Italia a Monza.

LA F1 CHIUDE IN BELLEZZA: SEI GP IN SETTE SETTIMANE

Non ci sono invece grandi novità per quanto riguarda la fase conclusiva della stagione, con due triplette di gare – già in programma anche quest’anno – a chiudere i giochi: si partirà con i GP Stati Uniti (25 ottobre), Messico (1 novembre) e Brasile (8 novembre), per poi terminare dopo solo una settimana di pausa con Las Vegas (21 novembre), Qatar (29 novembre) e Abu Dhabi (6 dicembre). Di seguito tutti i dettagli con le date e le piste nel calendario F1 2026.

The World Motor Sport Council has approved the FIA Formula One World Championship calendar for 2026.#FIA#FIAMacauConference2025#F1pic.twitter.com/ipbDQ6qWCp — FIA (@fia) June 10, 2025

