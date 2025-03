Autodromo di Monza, presentato il calendario eventi 2025: motorsport, spettacoli e solidarietà

Monza si prepara a un anno ricco di eventi all’Autodromo Nazionale, con un calendario che da marzo a dicembre ospiterà appuntamenti motoristici e non solo. Il programma è stato presentato presso la Sala Giunta del Comune di Monza, alla presenza del Sindaco Paolo Pilotto, dell’Assessore allo Sport Viviana Guidetti, del Presidente di Sias-Autodromo Nazionale Monza Giuseppe Redaelli e del Direttore Generale Alfredo Scala.

Motorsport: un calendario denso di competizioni

L’attività in pista prenderà il via dal 27 al 30 marzo con il Ferrari Challenge Europe, storico monomarca del Cavallino. Seguiranno, dal 10 al 13 aprile, la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo e l’ACI Historic Racing Weekend, dedicato alle auto storiche. Tra gli eventi di maggior rilievo, la 3 Ore del GT World Challenge Europe (30 maggio-1 giugno) porterà in pista supercar e piloti internazionali. Il 20-22 giugno si terrà il primo ACI Racing Weekend dell’anno, con la novità della tappa del Kumho FIA TCR World Tour, serie di livello mondiale per vetture turismo. A luglio, dal 4 al 6, l’Autodromo ospiterà per la prima volta la Eurocup-3.

GP Italia 2023, Monza. Credits: XPB Images

Il momento più atteso della stagione sarà il Gran Premio d’Italia di F1, in programma dal 5 al 7 settembre, che vedrà impegnate anche le categorie di supporto come F2, F3 e Porsche Supercup. L’autunno porterà ulteriori appuntamenti di rilievo, tra cui la Endurance Race GT Open 500 (17-19 ottobre) e il secondo ACI Racing Weekend (24-26 ottobre). Chiuderanno l’anno gli eventi rallistici, con lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse (15-16 novembre) e il Monza Rally Show (5-7 dicembre).

Eventi e iniziative extra-motoristiche a Monza

Oltre alle competizioni automobilistiche, il calendario prevede diverse manifestazioni sportive e sociali. Dopo un anno di stop, dal 27 al 29 giugno tornerà il MIMO - Milano Monza Motor Show, festival motoristico internazionale a ingresso gratuito, che ospiterà anche l’Indy Autonomous Challenge, gara tra vetture a guida autonoma.

MIMO 2023, gli espositori

Il Monza Sport Festival (24-25 maggio) offrirà spazio a 50 discipline sportive, mentre il 27-28 settembre sarà la volta di eventi ciclistici e podistici, tra cui la 12H Cycling Marathon e la Monza21, mezza maratona con diverse distanze competitive e non. L’Autodromo accoglierà anche eventi benefici, come la Run For Life (9 marzo), la corsa organizzata da LILT (8 giugno) e la 6 Ruote di Speranza (1 novembre), a favore delle persone con disabilità. In quest’ottica si inserisce anche la collaborazione con WeGlad, che fornirà un sistema di mappatura dell’accessibilità dell’impianto.

Dichiarazioni e prospettive per il futuro di Monza

Il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha sottolineato il ruolo dell’Autodromo come elemento distintivo della città: “L’impianto sta ampliando la propria offerta sportiva, aprendosi a un pubblico sempre più vasto e diversificato.”

Monza Rally Show 2024: Adrien Fourmaux (Ford)

Il Presidente di Autodromo Nazionale Monza, Giuseppe Redaelli, ha evidenziato alcune delle principali novità della stagione, come il ritorno del Ferrari Challenge, la tappa del TCR World Tour e il consolidamento di eventi di rilievo come il GT World Challenge Europe. “Dopo i lavori di ammodernamento, il nostro obiettivo è rendere Monza sempre più un punto di riferimento per il motorsport e per eventi innovativi come l’Indy Autonomous Challenge.”

Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Milano, ha ribadito l’importanza della sinergia con il territorio: “Il 2025 segnerà il ritorno di un Autodromo rinnovato, pronto a offrire un palinsesto di appuntamenti di alto livello e a rafforzare il legame con il mondo della Formula 1 almeno fino al 2031.”

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/03/2025