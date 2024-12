Adrien Fourmaux e Andrea Crugnola trionfatori a Monza

Si è chiusa con lo spettacolo del Masters' Show l'edizione 2024 del Monza Rally Show. Ottima l'affluenza di pubblico con oltre 25mila persone a sfidare freddo e maltempo nel corso dei tre giorni per assistere da vicino alle evoluzioni di un campo partenti di altissimo livello, a cui si è aggiunta la presenza di diversi protagonisti del mondiale WRC e di alcuni ospiti vip.

CRUGNOLA GRANDE PROTAGONISTA Il rally vero e proprio, disputato tra vetture Rally2, è stato vinto dal campione italiano Andrea Crugnola. Il varesino con la sua Citroen C3in mattinata ha battuto in extremis Nikolay Gryazin (Skoda) grazie agli 8,3 secondi guadagnati nell'ultima speciale. Il russo con passaporto bulgaro, protagonista del mondiale WRC2, è scivolato in seconda posizione a 2,7 secondi da Crugnola che ha così bissato il successo ottenuto nel 2019. Seguono staccati altri due piloti di primissimo livello come il campione europeo Hayden Paddon (terzo) e l'iridato WRC2 Sami Pajari (quinto) che già erano alle spalle della coppia dopo l'intenso programma del sabato. A separarli in classifica Bostjan Avbelj, altro protagonista del CIAR e ottimo quarto. Undicesimo posto per il campione di motocross Tony Cairoli, mentre si è ritirato per problemi tecnici alla sua Toyota l'ex ciclista Vincenzo Nibali. Crugnola non si è però limitato a questa, ennesima, grande prestazione e ha concesso il bis nel Masters' Show disputato nel pomeriggio sul rettifilo principale. Nella finale riservata alle vetture Rally2, il pluricampione del CIAR ha battuto nettamente (6 secondi di distacco) Pajari che in semifinale aveva avuto la meglio su Gryazin.

Monza Rally Show 2024: Nikolay Gryazin (Skoda)

FOURMAUX SALUTA FORD CON UN TRIONFO Il Masters' Show ha visto sfidarsi anche i protagonisti del WRC. Adrien Fourmaux, fresco di ingaggio da parte della Hyundai, ha salutato il team M-Sport con il successo in questa competizione al volante della Ford Puma. Il francese, già autore del miglior tempo nella batteria di qualificazione, in finale ha battuto il suo prossimo compagno di squadra - nonché campione del mondo in carica - Thierry Neuville. Non si sono qualificati per la finale altri grandi nomi quali Sebastien Ogier, Dani Sordo, Pedro e il già citato Pajari. Il Monza Rally Show tornerà nel 2025, con la nuova edizione già annunciata per il weekend dal 5 al 7 dicembre.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/12/2024