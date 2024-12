Neuville, Ogier, Rovanpera e non solo: tutti i protagonisti del WRC presenti a Monza

Si preannuncia davvero imperdibile per gli appassionati il Monza Rally Show 2024, in programma all'Autodromo Nazionale dal 6 all'8 dicembre. Saranno presenti infatti quasi tutti i principali protagonisti del mondiale WRC che per tutti e tre i giorni si alterneranno sul tracciato con alcuni ospiti a bordo, prima di sfidarsi domenica nel Masters' Show sul rettifilo principale.

CAMPIONI DEL MONDO PRESENTI L'evento di quest'anno, che celebra i 4 anni di Pirelli come fornitore unico di pneumatici nel WRC, vedrà protagonista il neo iridato Thierry Neuville al volante della sua Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. La vettura della casa coreana verrà pilotata anche dall'esperto spagnolo Dani Sordo. In casa Toyota, che nel recente Rally Giappone ha conquistato il titolo Costruttori 2024, saranno al via con la GR Yaris i big Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera, 10 titoli mondiali in due. A loro si affiancherà Sami Pajari, fresco campione del WRC2 con la Yaris Rally2, e il team principal di Toyota Gazoo WRT, nonché ex pilota nel WRC, Jari-Matti Latvala. Non mancherà la Ford Puma Rally1 Hybrid di M-Sport, portata in pista dal francese Adrien Fourmaux vera rivelazione di questa stagione, a cui si affiancherà per l'occasione Pedro, protagonista da anni delle competizioni tricolori.

LA SFIDA DEL MASTERS' SHOW Il Monza Rally Show scatterà venerdì con lo shakedown. Per i partecipanti alla competizione sono in programma 9 prove speciali, tutte su asfalto, per un totale di 154,38 km cronometrati. I protagonisti del WRC che invece si sfideranno nel Masters' Show in programma domenica saranno Neuville, Ogier, Pajari, Sordo e Fourmaux, a cui si aggiungerà anche Pedro. I biglietti per l'evento sono acquistabili sul sito www.monzanet.it, oppure tramite il rivenditore ufficiale Ticketone, sia sul suo sito sia nei quasi 1000 punti vendita presenti in tutta Italia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/12/2024