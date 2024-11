Toyota annuncia lo squadrone per il 2025 e l'ingaggio del mito Kankkunen

Dopo aver vinto in extremis il titolo Costruttori 2024, scavalcando la Hyundai nell'ultima giornata del Rally Giappone che ha chiuso la stagione, la Toyota rilancia per il prossimo campionato. La casa giapponese ha infatti annunciato che saranno ben quattro le Yaris al via con un programma a tempo pieno, mentre in alcuni eventi saranno addirittura cinque le vetture schierate. Ai confermati titolari Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, infatti, si aggiunge l'atteso ritorno di Kalle Rovanpera e la promozione di Sami Pajari, fresco di titolo nel WRC2 con la Yaris Rally2. Proseguirà con un impegno part time invece Sebastien Ogier.

LA PROMOZIONE DI PAJARI La novità più importante rispetto a quelle che erano le previsioni di qualche mese fa è che la promozione di Sami Pajari non porterà al sacrificio di nessuno dei titolari di quest'anno. Il finlandese in questa stagione ha ben impressionato nei tre appuntamenti a cui ha preso parte con la Toyota Yaris Rally1: ''Questo è un sogno che si avvera per me e sono davvero grato alla Toyota Gazoo Racing e al team per avermi dato questa fantastica opportunità - ha detto il neocampione del WRC2 - È stato un anno incredibile per noi con la GR Yaris Rally2 e nei nostri primi eventi con la vettura Rally1 e, anche se abbiamo raggiunto l'obiettivo a cui puntavamo, so anche che è qui che inizia davvero il duro lavoro per imparare e spingere per ottenere buoni risultati in futuro''. Il team principal Jari-Matti Latvala ha aggiunto: ''Sami ha fatto grandi passi avanti quest'anno e siamo fiduciosi che sia pronto per salire al livello più alto''.

WRC 2024: Sami Pajari (Toyota) | Red Bull Content Pool

IL NUOVO RUOLO DI KANKKUNEN L'altra grande novità per il 2025 è l'ingresso nel team del mito Juha Kankkunen. Il quattro volte iridato WRC, già ambasciatore di Toyota, assume il ruolo di vice team principal. Il suo ingaggio è legato all'impegno di Latvala nel FIA European Historic Rally Championship con una Toyota Celica ST185 che lo porterà inevitabilmente a sacrificare del tempo con il Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Kankkunen ha dichiarato: ''È un grande piacere per me assumere questo ruolo nel team. Durante la mia carriera ho guidato con molti team diversi, ma sono stato nove anni in totale con Toyota: è stato il primo produttore a darmi un'opportunità nel WRC e credo che sia probabilmente il miglior team al mondo. Ci sono persone molto brave e la cooperazione è sempre stata eccellente tra Europa e Giappone. Questo spirito di squadra e il lavoro di squadra sono molto importanti e tutti si impegnano insieme. Sono davvero felice di lavorare più a stretto contatto con loro e di aiutare il team dove posso''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/11/2024