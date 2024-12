Crugnola, Pajari, Paddon, ma anche... Nibali: ecco tutti i big iscritti a Monza

Il Monza Rally Show 2024 in programma questo fine settimana, oltre ad essere arricchito dalle esibizioni nel corso dei tre giorni dei protagonisti del WRC 2024 che si sfideranno poi nel Masters' Show di domenica, vedrà al via della competizione principale un campo partenti di altissimo livello, in pratica il meglio a livello mondiale di chi in questa stagione è stato impegnato al volante di vetture Rally2.

TRIS DI CAMPIONI Tra i favoriti della vigilia ci sono ben tre freschi campioni delle rispettive categorie: Andrea Crugnola, quattro volte vincitore del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), Sami Pajari, neo iridato nel WRC2, e Hayden Paddon, da due anni dominatore del Campionato Europeo Rally ERC. I tre saranno al via con le vetture utilizzate durante tutto l'anno e dunque Citroen C3, Toyota Yaris GR e Hyundai i20 N. Accanto a questo terzetto, altri nomi di primo piano sono pronti a dare filo da torcere. Tra questi citiamo Nikolay Gryazin, terzo quest'anno nel WRC2, e Bostjan Avbelj, protagonista del CIAR e campione 2023 della serie Promozione. Altro nome noto del panorama tricolore è quello di Alessandro Perico: tutti questi piloti saranno al volante di una Skoda Fabia Rs.

ALTRI NOMI NOTI Al Monza Rally Show non mancano mai nomi famosi provenienti da altre discipline sportive. Nell'edizione di quest'anno spicca quello di Vincenzo Nibali, ex ciclista vincitore di Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta a España, che si metterà alla prova con una Toyota Yaris GR R1 T4x4. Torna anche una vecchia conoscenza dell'evento, ossia Tony Cairoli, al via con una Skoda Fabia RS. Presenti inoltre Kevin Gilardoni e Marco Butti, solitamente protagonisti delle corse GT. Ci sarà anche un grande nome del rallismo italiano, quello di Piero Longhi, ma l'ex campione italiano questa volta sarà nelle insolite vesta di navigatore di Stefano Ruoppolo su Skoda Fabia. Il Monza Rally Show precede 9 prove speciali per 154,20 km cronometrati. I primi tre classificati assoluti, i 9 piloti autori dei migliori tempi nelle PS Autodromo 1 e Autodromo 2 e i primi due del Trofeo Yaris prenderanno parte al Masters' Show di domenica assieme ai big del WRC. Biglietti acquistabili su www.monzanet.it, sul sito di Ticketone e nei suoi punti vendita fisici di tutta Italia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/12/2024