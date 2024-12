Ufficiale: la Hyundai ha ingaggiato Adrien Fourmaux

La mossa era nell'aria da mesi e ora è arrivata l'ufficializzazione: la Hyundai ha ingaggiato Adrien Fourmaux, protagonista di un ottimo mondiale 2024 al volante della Ford Puma di M-Sport. Il francese disputerà tutti gli eventi del 2025 al volante della i20 N Rally1, affiancando i confermati Thierry Neuville e Ott Tanak. La casa coreana risponde così alla line-up annunciata in precedenza da Toyota che sarà al via di tutti i rally con ben 4 Yaris, a cui si aggiungerà in alcuni eventi anche Sebastien Ogier.

WRC 2024, Rally Giappone: Adrien Fourmaux (Ford)

UNA GRANDE OPPORTUNITA' Fourmaux quest'anno ha collezionato 5 podi, rilanciando le sue quotazioni dopo che l'anno precedente aveva dovuto accettare la ''retrocessione'' nel WRC2 a seguito di un 2022 davvero deludente. Il francese è ovviamente felice di entrare a far parte di un top team: ''È una grande opportunità per me e Alex (Coria, il suo navigatore ndr) e non vediamo l'ora di iniziare con il team. Come pilota, cerchi sempre di crescere e spingerti oltre e questo sembra il passo giusto al momento giusto. Hyundai ha avuto una forte presenza nel WRC per anni e sono orgoglioso di farne parte per il futuro. Sono pronto a dare il massimo e vedere dove ci porterà questo viaggio''.

VEDI ANCHE

BOCCIATI LAPPI E MIKKELSEN Quest'anno sulla terza Hyundai si sono alternati Dani Sordo, Esapekka Lappi e Andreas Mikkelsen. Lo spagnolo aveva già annunciato il suo ritiro, mentre i due piloti scandinavi hanno reso sotto le aspettative, non dando il contributo atteso nella lotta al titolo Costruttori, finito in extremis alla Toyota. Il team principal Cyril Abiteboul ha spiegato così la scelta della squadra: ''Il nostro approccio condiviso alla terza auto nel 2024 ci ha permesso di offrire una delle line-up più forti degli ultimi anni e vorrei ringraziare sinceramente Esapekka, Dani e Andreas per il loro enorme contributo. Per le rinnovate sfide del prossimo anno, coerenza e stabilità in tutte e tre le auto saranno cruciali. Siamo quindi lieti di confermare Adrien e Alexandre come parte del nostro team dopo la loro incredibile stagione 2024. Adrien ha impressionato non solo per i risultati ottenuti in questa stagione, ma anche per la rinnovata mentalità e attitudine che ha portato al suo ritorno al Rally1. Crediamo che la nostra formazione composta da Thierry, Ott e Adrien sarà una forza formidabile sui palcoscenici mondiali nel 2025''.

WRC 2024, Rally Finlandia: Esapekka Lappi (Hyundai)

MONZA PER IL SALUTO A M-SPORT Questo fine settimana, Fourmaux è impegnato assieme ad altre stelle del WRC nel Monza Rally Show. L'appuntamento brianzolo si trasforma così anche nel passo d'addio a M-Sport, team con cui il francese è cresciuto in questi anni. Per Fourmaux la fine del 2024 sarà molto intensa: la settimana prossima avverrà infatti il suo debutto al volante della Hyundai i20 N Rally1, prendendo parte al Rallye National Hivernal du Devoluy, in Francia. La casa coreana intanto ha confermato che prenderà parte al prossimo Rallye Montecarlo, primo appuntamento della stagione 2025, con una versione con specifiche 2024 della sua auto, prima di far esordire la vettura aggiornata probabilmente dal successivo weekend di gara in Svezia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/12/2024