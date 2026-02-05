Alex Marquez chiude in testa l'ultima giornata di test MotoGP a Sepang

La tre giorni di test MotoGP a Sepang si chiude con Alex Marquez (Ducati BK8 Gresini Racing) davanti a tutti. Lo spagnolo, già vincitore del GP di Malesia 2025, ha fermato il cronometro in 1’56”402, issandosi a riferimento assoluto della settimana. E non è entrato solo il giro secco all'iberico, che nella simulazione Sprint da 10 tornate ha tenuto un impressionante passo medio sull’1’58 basso, dimostrando solidità oltre al colpo singolo. Alle sue spalle chiude Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), autore del miglior tempo nell’ultima sessione del giovedì e protagonista di un finale in crescendo. Il romagnolo ha lavorato intensamente su nuove soluzioni aerodinamiche - in particolare sul codone - e su un forcellone aggiornato, chiudendo il test con segnali molto incoraggianti per la RS-GP26.

Ducati tra simulazioni e scelte aerodinamiche

In casa ufficiale Ducati, il campione del mondo Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ha alternato il pacchetto aerodinamico 2025 con elementi 2026, incappando anche nella sua prima caduta dell’anno in curva 1 (senza conseguenze). Lo spagnolo ha chiuso quarto nella combinata dei tre giorni. Più significativo il lavoro di Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), che ha dichiarato di aver trovato sensazioni migliori rispetto all’ultimo GP malese 2025. Nella simulazione Sprint da 10 giri il piemontese è stato mediamente più veloce del compagno di squadra, elemento che aggiunge ulteriore interesse alla sfida interna. Terzo nella combinata dei test Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), già costante per tutta la settimana con la GP26.

Aprilia convince, Honda cresce

Aprilia lascia la Malesia con morale alto. Oltre al secondo posto di Bezzecchi, il lavoro di sviluppo ha riguardato nuove appendici aerodinamiche posteriori e diverse soluzioni di dettaglio, in attesa del rientro di Jorge Martin. Segnali positivi anche dal team Trackhouse, con Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) competitivo e Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) in progressione. Honda, dopo il miglior tempo del Day 2, ha vissuto un’ultima giornata più complessa per via delle condizioni di grip inferiori dopo la pioggia. Joan Mir (Honda HRC Castrol) ha comunque chiuso quinto nella combinata generale grazie al suo 1’56.8 del mercoledì, mentre Luca Marini (Honda HRC Castrol) ha confermato i passi avanti della RC213V 2026, soprattutto sul fronte motore in vista dell’omologazione stagionale.

KTM compatta, Yamaha torna in pista

Tra le KTM, appena 0”010 separano Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) nella combinata finale: ottavo e nono complessivi. Viñales ha provato diverse direzioni di setup prima di tornare alla configurazione iniziale, mentre Acosta continua a mostrarsi costante sul passo. Giornata importante per Yamaha, tornata in pista dopo lo stop precauzionale del Day 2. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) è stato il migliore delle M1 nella combinata, davanti a Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), con Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) e Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) più attardati. La nuova YZR-M1 resta un cantiere aperto, ma almeno il lavoro è ripartito.

E ora si va a Buriram!

Sepang si chiude con Ducati e Aprilia in evidenza, Honda in chiara crescita e Yamaha ancora alla ricerca di risposte definitive. Ora l’attenzione si sposta su Buriram, ultimo banco di prova prima dell’inizio di una stagione da record con 22 Gran Premi. Se il cronometro è un primo indizio, la sensazione è che la MotoGP 2026 possa partire con più protagonisti di quanto previsto.

Test MotoGP Sepang 2026 - I tempi del day-3

Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri 1 Alex Marquez Gresini Racing 1:56.402 — 13 2 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:56.526 +0.124 35 3 Fabio Di Giannantonio VR46 Racing Team 1:56.785 +0.383 31 4 Marc Marquez Ducati Team 1:56.789 +0.387 33 5 Francesco Bagnaia Ducati Team 1:56.929 +0.527 14 6 Franco Morbidelli VR46 Racing Team 1:57.130 +0.728 33 7 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 1:57.245 +0.843 34 8 Pedro Acosta KTM Factory Racing 1:57.253 +0.851 30 9 Joan Mir Honda HRC 1:57.268 +0.866 30 10 Enea Bastianini KTM Tech3 1:57.290 +0.888 29 11 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 1:57.326 +0.924 38 12 Alex Rins Yamaha MotoGP Team 1:57.580 +1.178 17 13 Brad Binder KTM Factory Racing 1:57.590 +1.188 33 14 Maverick Viñales KTM Tech3 1:57.599 +1.197 29 15 Johann Zarco Honda LCR 1:57.601 +1.199 44 16 Luca Marini Honda HRC 1:57.805 +1.403 50 17 Jack Miller Pramac Yamaha 1:58.156 +1.754 32 18 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha 1:58.326 +1.924 19 19 Diogo Moreira LCR Team 1:58.476 +2.074 35 20 Lorenzo Savadori Aprilia Racing 1:58.902 +2.500 5 21 Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 1:59.278 +2.876 19 — Andrea Dovizioso Yamaha Factory Racing — — —

