Alex Marquez chiude in testa l'ultima giornata di test MotoGP a Sepang

- 04/02/26 - MotoGP Test Sepang Day 2: Mir vola in 1’56, Yamaha si ferma sotto la pioggia
- 04/02/26 - Yamaha, stop precauzionale ai test di Sepang: la causa e le motivazioni
- 03/02/26 - Marc Marquez torna sulla Ducati e domina il day 1 dei test MotoGP a Sepang
- 03/02/26 - Caduta e test di Sepang già finiti per Quartararo
- 02/02/26 - Ecco il team Honda HRC Castrol di Marini e Mir
- 02/02/26 - MotoGP, il calendario delle presentazioni 2026. Oggi si chiude con la Honda HRC
- 01/02/26 - Ecco il team Castrol Honda LCR / Pro Honda LCR di Zarco e Moreira
- 01/02/26 - Ecco il team BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e Aldeguer
- 27/01/26 - Ecco lo squadrone Red Bull KTM, Factory e Tech 3 di Acosta, Binder, Viñales e Bastianini
- 27/01/26 - Calendario MotoGP 2026: circuiti, date, risultati, test
- 21/01/26 - Ecco il team Trackhouse Racing MotoGP - Aprilia di Fernandez e Ogura
- 21/01/26 - Ecco il team Monster Energy Yamaha MotoGP Team di Quartararo e Rins
- 19/01/26 - Ecco il Ducati Lenovo Team MotoGP di Marquez e Bagnaia
- 15/01/26 - Ecco il team Aprilia Racing di Bezzecchi e Martin - VIDEO E FOTO
- 14/01/26 - Ecco il Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Di Giannantonio e Morbidelli
- 14/01/26 - Ecco il team Prima Pramac Yamaha MotoGP di Miller e Razgatlioglu
- 14/01/26 - La presentazione del team VR46 2026 in diretta video
- 23/12/25 - Ducati Lenovo Team, la nuova stagione MotoGP inizierà da Madonna di Campiglio
- 21/12/25 - MotoGP & F1 2026, si confermano 9 le sovrapposizioni del calendario
- 14/10/25 - Honda ingaggia Moreira, si completa la griglia della MotoGP 2026
- 15/08/25 - MotoGP lancia la Harley Davidson Bagger World Cup
- 24/07/25 - Annunciato il calendario MotoGP 2026. Novità Brasile
- 19/08/16 - MotoGP 2016 Repubblica Ceca: Ducati e Yamaha vicine, Marquez il più veloce del Venerdì
La tre giorni di test MotoGP a Sepang si chiude con Alex Marquez (Ducati BK8 Gresini Racing) davanti a tutti. Lo spagnolo, già vincitore del GP di Malesia 2025, ha fermato il cronometro in 1’56”402, issandosi a riferimento assoluto della settimana. E non è entrato solo il giro secco all'iberico, che nella simulazione Sprint da 10 tornate ha tenuto un impressionante passo medio sull’1’58 basso, dimostrando solidità oltre al colpo singolo. Alle sue spalle chiude Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), autore del miglior tempo nell’ultima sessione del giovedì e protagonista di un finale in crescendo. Il romagnolo ha lavorato intensamente su nuove soluzioni aerodinamiche - in particolare sul codone - e su un forcellone aggiornato, chiudendo il test con segnali molto incoraggianti per la RS-GP26.
One priority is sorted, but @aprilia never sleeps ✅🚨👀#SepangTest ⏱️ pic.twitter.com/RXS0HJbIDR— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 5, 2026
Ducati tra simulazioni e scelte aerodinamiche
In casa ufficiale Ducati, il campione del mondo Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ha alternato il pacchetto aerodinamico 2025 con elementi 2026, incappando anche nella sua prima caduta dell’anno in curva 1 (senza conseguenze). Lo spagnolo ha chiuso quarto nella combinata dei tre giorni. Più significativo il lavoro di Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), che ha dichiarato di aver trovato sensazioni migliori rispetto all’ultimo GP malese 2025. Nella simulazione Sprint da 10 giri il piemontese è stato mediamente più veloce del compagno di squadra, elemento che aggiunge ulteriore interesse alla sfida interna. Terzo nella combinata dei test Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), già costante per tutta la settimana con la GP26.
✅❤️🔴🔥⚙️👨🔧🏍️🇲🇾✈️#ForzaDucati#DucatiLenovoTeampic.twitter.com/oRT8NjViKK— Ducati Corse (@ducaticorse) February 5, 2026
Aprilia convince, Honda cresce
Aprilia lascia la Malesia con morale alto. Oltre al secondo posto di Bezzecchi, il lavoro di sviluppo ha riguardato nuove appendici aerodinamiche posteriori e diverse soluzioni di dettaglio, in attesa del rientro di Jorge Martin. Segnali positivi anche dal team Trackhouse, con Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) competitivo e Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) in progressione. Honda, dopo il miglior tempo del Day 2, ha vissuto un’ultima giornata più complessa per via delle condizioni di grip inferiori dopo la pioggia. Joan Mir (Honda HRC Castrol) ha comunque chiuso quinto nella combinata generale grazie al suo 1’56.8 del mercoledì, mentre Luca Marini (Honda HRC Castrol) ha confermato i passi avanti della RC213V 2026, soprattutto sul fronte motore in vista dell’omologazione stagionale.
2025 🆚 2026 📊 #SepangTest ⏱️ pic.twitter.com/6SvSQeqbeT— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 5, 2026
KTM compatta, Yamaha torna in pista
Tra le KTM, appena 0”010 separano Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) nella combinata finale: ottavo e nono complessivi. Viñales ha provato diverse direzioni di setup prima di tornare alla configurazione iniziale, mentre Acosta continua a mostrarsi costante sul passo. Giornata importante per Yamaha, tornata in pista dopo lo stop precauzionale del Day 2. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) è stato il migliore delle M1 nella combinata, davanti a Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), con Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) e Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) più attardati. La nuova YZR-M1 resta un cantiere aperto, ma almeno il lavoro è ripartito.
The last ones at Sepang until October! 📸#SepangTest ⏱️ pic.twitter.com/ZUiFInEweI— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 5, 2026
E ora si va a Buriram!
Sepang si chiude con Ducati e Aprilia in evidenza, Honda in chiara crescita e Yamaha ancora alla ricerca di risposte definitive. Ora l’attenzione si sposta su Buriram, ultimo banco di prova prima dell’inizio di una stagione da record con 22 Gran Premi. Se il cronometro è un primo indizio, la sensazione è che la MotoGP 2026 possa partire con più protagonisti di quanto previsto.
Refuel. Full Gas. Repeat. 🔂#MotoGP#PertaminaEnduroVR46RacingTeampic.twitter.com/YbvYhpJxxU— Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) February 5, 2026