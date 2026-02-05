MotoGP 2026

Alex Marquez chiude in testa l'ultima giornata di test MotoGP a Sepang

Avatar di Simone Valtieri, il 05/02/26

2 ore fa - Lo spagnolo della Ducati Gresini sigla il miglior tempo dell’intera tre giorni

Lo spagnolo della Ducati Gresini sigla il miglior tempo dell’intera tre giorni, ma l’Aprilia di Marco Bezzecchi è a un soffio. Honda conferma i progressi, Yamaha torna in pista
La tre giorni di test MotoGP a Sepang si chiude con Alex Marquez (Ducati BK8 Gresini Racing) davanti a tutti. Lo spagnolo, già vincitore del GP di Malesia 2025, ha fermato il cronometro in 1’56”402, issandosi a riferimento assoluto della settimana. E non è entrato solo il giro secco all'iberico, che nella simulazione Sprint da 10 tornate ha tenuto un impressionante passo medio sull’1’58 basso, dimostrando solidità oltre al colpo singolo. Alle sue spalle chiude Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), autore del miglior tempo nell’ultima sessione del giovedì e protagonista di un finale in crescendo. Il romagnolo ha lavorato intensamente su nuove soluzioni aerodinamiche - in particolare sul codone - e su un forcellone aggiornato, chiudendo il test con segnali molto incoraggianti per la RS-GP26.

Ducati tra simulazioni e scelte aerodinamiche

In casa ufficiale Ducati, il campione del mondo Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ha alternato il pacchetto aerodinamico 2025 con elementi 2026, incappando anche nella sua prima caduta dell’anno in curva 1 (senza conseguenze). Lo spagnolo ha chiuso quarto nella combinata dei tre giorni. Più significativo il lavoro di Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), che ha dichiarato di aver trovato sensazioni migliori rispetto all’ultimo GP malese 2025. Nella simulazione Sprint da 10 giri il piemontese è stato mediamente più veloce del compagno di squadra, elemento che aggiunge ulteriore interesse alla sfida interna. Terzo nella combinata dei test Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), già costante per tutta la settimana con la GP26.

Aprilia convince, Honda cresce

Aprilia lascia la Malesia con morale alto. Oltre al secondo posto di Bezzecchi, il lavoro di sviluppo ha riguardato nuove appendici aerodinamiche posteriori e diverse soluzioni di dettaglio, in attesa del rientro di Jorge Martin. Segnali positivi anche dal team Trackhouse, con Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) competitivo e Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) in progressione. Honda, dopo il miglior tempo del Day 2, ha vissuto un’ultima giornata più complessa per via delle condizioni di grip inferiori dopo la pioggia. Joan Mir (Honda HRC Castrol) ha comunque chiuso quinto nella combinata generale grazie al suo 1’56.8 del mercoledì, mentre Luca Marini (Honda HRC Castrol) ha confermato i passi avanti della RC213V 2026, soprattutto sul fronte motore in vista dell’omologazione stagionale.

KTM compatta, Yamaha torna in pista

Tra le KTM, appena 0”010 separano Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) nella combinata finale: ottavo e nono complessivi. Viñales ha provato diverse direzioni di setup prima di tornare alla configurazione iniziale, mentre Acosta continua a mostrarsi costante sul passo. Giornata importante per Yamaha, tornata in pista dopo lo stop precauzionale del Day 2. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) è stato il migliore delle M1 nella combinata, davanti a Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), con Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) e Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) più attardati. La nuova YZR-M1 resta un cantiere aperto, ma almeno il lavoro è ripartito.

E ora si va a Buriram!

Sepang si chiude con Ducati e Aprilia in evidenza, Honda in chiara crescita e Yamaha ancora alla ricerca di risposte definitive. Ora l’attenzione si sposta su Buriram, ultimo banco di prova prima dell’inizio di una stagione da record con 22 Gran Premi. Se il cronometro è un primo indizio, la sensazione è che la MotoGP 2026 possa partire con più protagonisti di quanto previsto.

Test MotoGP Sepang 2026 - I tempi del day-3

Pos.PilotaTeamTempoGapGiri
1Alex MarquezGresini Racing1:56.40213
2Marco BezzecchiAprilia Racing1:56.526+0.12435
3Fabio Di GiannantonioVR46 Racing Team1:56.785+0.38331
4Marc MarquezDucati Team1:56.789+0.38733
5Francesco BagnaiaDucati Team1:56.929+0.52714
6Franco MorbidelliVR46 Racing Team1:57.130+0.72833
7Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team1:57.245+0.84334
8Pedro AcostaKTM Factory Racing1:57.253+0.85130
9Joan MirHonda HRC1:57.268+0.86630
10Enea BastianiniKTM Tech31:57.290+0.88829
11Ai OguraTrackhouse MotoGP Team1:57.326+0.92438
12Alex RinsYamaha MotoGP Team1:57.580+1.17817
13Brad BinderKTM Factory Racing1:57.590+1.18833
14Maverick ViñalesKTM Tech31:57.599+1.19729
15Johann ZarcoHonda LCR1:57.601+1.19944
16Luca MariniHonda HRC1:57.805+1.40350
17Jack MillerPramac Yamaha1:58.156+1.75432
18Toprak RazgatliogluPramac Yamaha1:58.326+1.92419
19Diogo MoreiraLCR Team1:58.476+2.07435
20Lorenzo SavadoriAprilia Racing1:58.902+2.5005
21Augusto FernandezYamaha Factory Racing1:59.278+2.87619
Andrea DoviziosoYamaha Factory Racing

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/02/2026
