MotoGP 2026, Kuala Lumpur accende la stagione: due giorni di show nel cuore della città

2 ore fa - MotoGP ha inaugurato il mondiale 2026 con un evento in grande stile in Malesia

Red carpet, moto tra i grattacieli e spettacolo serale: la MotoGP ha inaugurato il nuovo mondiale con un evento in grande stile in Malesia
Due giorni fa, il 7 febbraio, la MotoGP ha ufficialmente inaugurato la stagione 2026 con un evento scenografico nel centro di Kuala Lumpur. Non una semplice presentazione statica delle livree, ma un vero takeover urbano che ha coinvolto la capitale malese per due giorni consecutivi, culminando in uno show run serale davanti a circa 20.000 tifosi. La scelta di portare moto e piloti nel cuore della città ha sottolineato la volontà del campionato di rafforzare la propria dimensione globale, trasformando il Season Launch in un appuntamento mediatico di primo piano e replicando il successo di un evento già testato con successo nel 2025, ma a Bangkok.

Red carpet e apertura ufficiale

Il weekend si era aperto venerdì sera con l’opening party alla Permata Sapura Tower, uno degli edifici simbolo dello skyline di Kuala Lumpur. I piloti avevano sfilato sul red carpet accolti dai fan, con il paddock in versione black tie prima di tornare alle tute da gara per il giorno successivo. Le moto erano state esposte in città già durante la giornata, creando un ponte diretto tra pubblico e protagonisti del mondiale. Un format ibrido tra gala e motorsport che ha dato alla presentazione un tono elegante ma allo stesso tempo accessibile, coerente con la nuova strategia promozionale del campionato.

Show run e concerto finale

Sabato sera, dalle 19:30, è iniziato il momento più atteso: alle 20:00 i piloti hanno acceso i motori per due giri dimostrativi tra le strade transennate e gremite di tifosi. Un breve scroscio di pioggia aveva aggiunto incertezza prima della partenza, ma le condizioni si sono stabilizzate permettendo lo svolgimento regolare dello show run. Al termine delle esibizioni, la serata è proseguita con la musica dal vivo: sul palco si sono alternati DJ PAWSA, la band malese DOLLA e come headliner gli irlandesi The Script, con i piloti richiamati sul palco per la foto conclusiva. Con 22 Gran Premi in calendario, la stagione 2026 si preannuncia tra le più intense di sempre. Dopo il debutto spettacolare di Kuala Lumpur, l’attenzione si sposta ora sui test di Buriram e poi sul primo round in Thailandia, in programma il 1° marzo.

