Disastrosa caduta di Marquez nel warm up in Indonesia! Il medico: "Non corre" - VIDEO

AHI AHI MARC! Non finiscono le sventure di Marc Marquez. Nel corso del warm up del Gran Premio dell'Indonesia il pilota della Honda viene disarcionato in high-side dalla sua Honda e precipita sull'asfalto procurandosi più traumi e un lieve trauma cranico. Questo è il responso della visita nell'ospedale di Lombok del pilota iberico, che già ieri, nel corso delle qualifiche, era caduto due volte nella stessa curva ma senza alcuna conseguenza fisica. Non è andata così bene oggi, con pista umida e una caduta molto più violenta. Il pilota si è allontanato dalla moto sulle sue gambe ma la partecipazione di Marquez alla gara è apparsa subito per nulla scontata. Al link di seguito il video della clamorosa caduta.

SHOCKING highside for @marcmarquez93! 😱



Incredibly Marc was able to walk away and hopefully he's all OK 🤞#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/uUwWxQJvHa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022

MARQUEZ ''UNFIT TO RACE'' Rientrato in circuito un po' zoppicante e con una fasciatura al gomito, il pilota spagnolo è stato dichiarato dopo qualche ora ''unfit to race'', ossia non autorizzato a correre, dal Dottor Charte e dall'equipe medica della MotoGP. ''La Tac di Marc Marquez è stata negativa'' - ha affermato il medico - ''Ma vista la storia clinica recente del paziente (tra diplopia e infortunio al braccio n.d.r.) è stato deciso precauzionalmente di dichiararlo non idoneo a correre. Il pilota ha alcuni dolori e tornerà a Barcellona per esami più completi, ma non ha problemi di diplopia''. Il manager del team Repsol, Alberto Puig, ha aggiunto: ''Quella di oggi è stata la terza caduta del weekend, la più brutta. Ha dei dolori e per precauzione abbiamo pensato non fosse il caso di correre''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/03/2022