Moto3 Qatar 2022, Migno è una favola! Vittoria allo sprint su Garcia

SUPER ''MIG'' Una gara dominata come poche se ne vedono nella classe d'esordio del Motomondiale finisce malissimo per Ayumu Sasaki, che la butta via quando, per un errore, danneggia la sua moto e dissipa in poche curva un vantaggio di 3''. Ne approfitta il gruppo selvaggio alle sue spalle da cui alla fine emerge un mastodontico Andrea Migno, che mantiene la testa per tutti i giri finali, rintuzzando ogni tipo di attacco da Garcia, Toba e Oncu! Alla fine questo è l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Qatar, in cui spicca anche un bravissimo Dennis Foggia, settimo rimontando dall'ultima fila con due long lap penalty. Ma il protagonista di oggi è Migno, e un ultimo giro da consegnare direttamente alla cineteca delle due ruote! Per lui è la seconda affermazione in carriera dopo quella del Mugello nel 2017, nonché l'inizio migliore possibile della stagione 2022 per l'Italia. A punti finiscono anche Riccardo Rossi, 12° e Stefano Nepa, 13°. ''Incredibile, sono davvero felicissimo'' - ha commentato a caldo Migno - ''ho cercato di fare del mio meglio per tutta la gara, ho visto che Sasaki era davvero velocissimo e non avevo il suo passo, l'unica cosa che potevo fare era spingere e vedere cosa accadeva. Quando ho visto che perdeva, mi sono detto ''spingiamo'', ed è andata bene. Devo ringraziare il team per il grandissimo lavoro svolto, e anche la VR46, mi aiutano sempre tanto e voglio ringraziare tutti: famiglia, amici, fan, non sapete quantosono felice, devo ancora elaborare''.

LA GARA Scatta bene dalla pole Ayumu Sasaki che si mette subito a trainare un gruppo dal quale viene estromesso a sportellate Carlos Tatay, caduto per colpa di Sergio Garcia. Sasaki scappa subito e si incarica dell'inseguimento Andrea Migno. Dennis Foggia, Izan Guevara e Tatsuki Suzuki iniziano con l'handicap per via dei long lap penalty presi in qualifica (Due per Foggia, uno per gli altri) ma quest'ultimo, nella foga della rimonta, stende Fellon e cade anch'esso. Davanti, intanto, se ne va il suo connazionale Sasaki, che porta a 1''5 in pochi giri il suo vantaggio su un gruppetto di dieci piloti. Il vantaggio sale oltre i 2'' a un terzo di gara e l'unico che sembra tenere il ritmo del giapponese è Dennis Foggia, in rimonta dall'ultima posizione fino alla 15° a metà gara. Ed è proprio quando mancano 9 giri dal termine che il vantaggio di Sasaki inizia a sfumare. Quasi disarcionato dalla moto il giapponese ricade su di essa e stacca un pezzo di carena della sua Husqvarna, iniziando a perdere decimi su decimi repentinamente. Nel frattempo cadono Surra e Masia, quest'ultimo dopo un contatto con Toba, mentre Foggia si stabilizza in 12° posizione per qualche giro, rimontando sul gruppetto davanti. Sasaki viene ripreso a 6 giri dal termine e risucchiato da tutto il gruppo, anche da Foggia, che a 5 giri dal termine supera Guevara e vede in lontananza il podio. Mentre si ritira Sasaki, in testa Migno resiste agli assalti di Garcia, Oncu, Toba, McPhee e Moreira, mentre Foggia aggrappa un gruppetto di tre piloti e ci combatte fino a 2 giri dalla bandiera a scacchi. Davanti le ultime tornate sono bagarre pura: Migno mantiene la vetta fino all'ultima, e si porta via Garcia, Oncu e Toba. L'ultimo giro è poesia pura, con Migno che tira ogni staccata e non si fa passare neanche sul lunghissimo rettilineo finale!

Ordine d'arrivo GP Qatar 2022 - Classe Moto3

Glory for @M16NO, heartbreak for @AyumuSasaki1 and a round of applause for top rookie Diogo Moreira with a fine 6th on debut! 👏#Moto3 | #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/buDNQ9LhXT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 6, 2022

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Qatar 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Andrea MIGNO Honda ITA 25 2 Sergio GARCIA GasGas SPA 20 3 Kaito TOBA KTM JPN 16 4 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 13 5 John MCPHEE Husqvarna GBR 11 6 Diogo MOREIRA Honda BRA 10 7 Dennis FOGGIA Honda ITA 9 8 Izan GUEVARA GasGas SPA 8 9 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 7 10 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 6 11 Ivan ORTOLA KTM SPA 5 12 Riccardo ROSSI Honda ITA 4 13 Stefano NEPA KTM ITA 3 14 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 2 15 Joel KELSO KTM AUS 1 16 Daniel HOLGADO KTM SPA 0 17 Matteo BERTELLE KTM ITA 0 18 Elia BARTOLINI KTM ITA 0 19 Mario AJI Honda INA 0 20 Ana CARRASCO KTM SPA 0 21 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 22 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 23 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 0 24 Jaume MASIA KTM SPA 0 25 Alberto SURRA Honda ITA 0 26 Scott OGDEN Honda GBR 0 27 Lorenzo FELLON Honda FRA 0 28 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 0 29 Carlos TATAY CF Moto SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/03/2022