MotoGP Qatar 2022, FP1: Binder davanti a sorpresa, caduto Bagnaia

COMANDANO GLI OUTSIDER Brad Binder spunta dal nulla al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, e si prende il migliore tempo della mattinata in 1:54.851, beffando per appena 56 millesimi di secondo il giapponese Takaaki Nakagami con la Honda. Terzo tempo per un buon Alex Rins con la Suzuki, staccato di 127 millesimi e davanti alle due Honda ufficiali di Pol Espargarò e Marc Marquez, entrambe a poco meno di 3 decimi dalla KTM al comando. In una sessione atipica, con pista ancora sporca e asfalto caldo (si correrà, invece, di notte, sia nelle qualifiche che nella gara del Qatar), il migliore degli italiani è stato Franco Morbidelli con la Yamaha, sesto a 4 decimi da Binder. Nella top ten troviamo anche l'altra Suzuki di Joan Mir, l'Aprilia di Aleix Espargarò, la Honda di Alex Marquez e la KTM di Miguel Oliveira.

QUARTARARO E DUCATI INDIETRO La notizia a sorpresa di queste FP1 di Losail è l'assenza delle Ducati dalla top ten, così come quella di Fabio Quartararo, 11° al termine dei primi 50 minuti in pista. Il primo pilota di Borgo Panigale è Jorge Martin, dodicesimo a 8 decimi da Binder, davanti a Jack Miller ed Enea Bastianini. Peggio ancora hanno fatto Johann Zarco (17°) e ''Pecco'' Bagnaia (18°), caduto proprio mentre cercava di completare il primo time attack con gomma hard. Nascosti nel gruppo anche Maverick Vinales (Aprilia), quindicesimo, e Andrea Dovizioso (Yamaha), entrambi con un secondino circa di ritardo dalla vetta. Tre italiani negli ultimi cinque posti della mattinata e sono Luca Marini (20°), Fabio Di Giannantonio (22°) e Marco Bezzecchi (24°). Si torna in pista alle 16 per la seconda sessione di giornata, quando continueranno le schermaglie tra i piloti in vista della decisiva FP3 di domani mattina.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/03/2022