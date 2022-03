MotoGP Qatar 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8, DAZN

La MotoGP riparte con il Gran Premio del Qatar sulla pista di Losail : gli orari per seguire in tv e streaming la gara del Losail International Circuit

SI RIACCENDONO I MOTORI Dopo tre mesi di sosta, fortunatamente allietati dai test dello scorso mese, la MotoGP riparte con il Gran Premio del Qatar, la prima gara dell'era post-Valentino Rossi (anche se il Dottore ci sarà comunque visto che farà il suo esordio nel ruolo di dirigente con il suo team VR46 dove guideranno i ragazzi dell'Academy Luca Marini e Marco Bezzecchi). I temi sono tantissimi, con il giovane Fabio Quartararo (Yamaha) che dovrà difendere la corona dagli assalti del campionissimo Marc Marquez (Honda), e da quella degli arrembanti rivali capitanati da Francesco Bagnaia (Ducati) e Joan Mir (Suzuki). Ma sulla pista del Losail International Circuit tutte le rosse di Borgo Panigale fanno paura, con Jack Miller, Jorge Martin, Enea Bastianini e Johann Zarco. E poi occhio alle Honda, che hanno ben impressionato nel corso dell'inverno, così come Aprilia e Suzuki, e occhio anche agli altri italiani come Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Gli ingredienti per un cocktail spettacolare ci sono tutti!

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel primo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8.

F1 2021, una vista aerea del circuito di Losail

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 4 marzo

09.50 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

10.45 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.40 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

15.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

16.00 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

Sabato 5 marzo

09.25 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

10.20 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

11.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

13.30 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi dalle 18.45 su TV8)

14.25 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi dalle 18.45 su TV8)

15.20 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

16.00 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi dalle 18.45 su TV8)

Domenica 6 marzo

11.00 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP (SKY)

13.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita alle 18.35 su TV8)

14.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita alle 19.50 su TV8)

16.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita alle 21.35 su TV8)

F1 GP Qatar 2021, Doha: atmosfera del circuito

Il Losail International Circuit sorge a una manciata di km da Doha, la capitale del Qatar, e ospita la MotoGP dal 2004. Il tracciato è lungo 5.400 metri e circondato da alcune aree in erba sintetica che impediscono alla sabbia del deserto di invadere la pista. La retta principale è lunga oltre un chilometro (1.068 metri), sui 5,4 km di lunghezza totale della pista, caratterizzata da sei curve a sinistra e 10 a destra e da una carreggiata larga 12 metri. Il record della pista in gara appartiene a Francesco ''Pecco'' Bagnaia, che lo stabilì lo scorso anno con la Ducati realizzando il tempo di 1:54.491. ''Pecco'' detiene anche il record in qualifica con la pole 2021 maturata in 1'52''772. L'impressionante velocità record - primato assoluto della MotoGP - appartiene invece a Johann Zarco, che sempre con la Ducati Desmosedici GP21 ha toccato una punta di 362,4 km/h!

Il bel tempo attende la MotoGP per il suo esordio stagionale in Qatar. Le temperature saranno calde ma sopportabili, e andranno dai 18° della sera ai 29° circa del giorno, per tutto il weekend. Il cielo sarà velato da nubi ma non è attesa pioggia. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 4 marzo: temperature: max 20°, min 29°; per lo più nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 41%, vento 18km/h.

Sabato 5 marzo: temperature: max 18°, min 26°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 60%, vento 21km/h.

Domenica 6 marzo: temperature: max 18°, min 27°; per lo più soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 46%, vento 19km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/03/2022