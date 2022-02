MotoGP Test Sepang 2022: Bastianini da record, poi ancora Aprilia

I primi test della MotoGP 2022 si chiudono nel segno di Enea, in grado di staccare il nuovo record di Sepang. Bene l'Aprilia, Ducati GP22 in crescita: Bagnaia davanti a Quartararo e Marquez

L’Italia è ancora protagonista della due giorni di test precampionato della MotoGP a Sepang. Nella seconda e ultima sessione di prove invernali in Malesia, a staccare il miglior tempo è stata la Ducati del Team Gresini – la Desmosedici GP21 della passata stagione – guidata da Enea Bastianini, in grado di segnare il nuovo record della pista di Kuala Lumpur in 1:58.131. In una domenica caratterizzata dalla pioggia che ha praticamente vanificato la possibilità di migliorare i tempi nel pomeriggio, anche l’Aprilia si conferma in palla, con il leader del day-1, Aleix Espargaro, al secondo posto staccato di soli 26 millesimi dalla vetta.

MotoGP 2022, Test Sepang: Aleix Espargaro (Aprilia)

GRANDE EQUILIBRIO Al contrario di ieri, giornata in cui i distacchi si erano fatti piuttosto pesanti, nel day-2 di prove a Sepang il vero vincitore è l’equilibrio, con ben 20 piloti racchiusi in un solo secondo di gap. Al terzo posto troviamo così Jorge Martin (Ducati Pramac Racing) a 1 decimo da Bastianini, con la Suzuki di Alex Rins e l’altra Aprilia di Vinales a completare la top-5. Dopo un avvio non semplice, buona la prova anche della Ducati GP22 di Francesco Bagnaia, sesto a 134 millesimi dalla vetta.

MotoGP Test Sepang 2022: Francesco Bagnaia (Ducati)

PROSSIMI IMPEGNI Tra i primi dieci troviamo poi il campione del mondo Fabio Quartararo sulla Yamaha ufficiale e l’attesissimo Marc Marquez appena guarito dalla diplopia, in ottava piazza. Seguono infine Johann Zarco e Pol Espargaro, a chiudere la metà nobile della classifica. La MotoGP si prende adesso qualche giorno di riposo in attesa della seconda tornata di test ufficiali, in programma sul circuito thailandese di Mandalika dall’11 al 13 febbraio. Il Mondiale partirà invece il 6 marzo con il GP Qatar sul tracciato di Losail.

MotoGP Test Sepang 2022: Marc Marquez (Honda)

MotoGP 2022, classifica Test Sepang Day-2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 BASTIANINI, Enea Gresini Racing MotoGP 1:58.131 25 2 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing 1:58.157 +0.026 38 3 MARTIN, Jorge Pramac Racing 1:58.243 +0.112 27 4 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:58.261 +0.130 37 5 VIÑALES, Maverick Aprilia Racing 1:58.261 +0.130 42 6 BAGNAIA, Francesco Ducati Lenovo Team 1:58.265 +0.134 49 7 QUARTARARO, Fabio Monster Energy Yamaha 1:58.313 +0.182 54 8 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:58.332 +0.201 49 9 ZARCO, Johann Pramac Racing 1:58.413 +0.282 47 10 ESPARGARO, Pol Repsol Honda Team 1:58.420 +0.289 50 11 MARINI, Luca Mooney VR46 Racing Team 1:58.430 +0.299 37 12 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:58.529 +0.398 35 13 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:58.607 +0.476 42 14 MILLER, Jack Ducati Lenovo Team 1:58.645 +0.514 38 15 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Factory Racing 1:58.701 +0.570 32 16 BEZZECCHI, Marco Mooney VR46 Racing Team 1:58.710 +0.579 46 17 MARQUEZ, Alex LCR Honda CASTROL 1:58.800 +0.669 57 18 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:59.016 +0.885 40 19 FERNANDEZ, Raul Tech 3 KTM Factory Racing 1:59.180 +1.049 24 20 DI GIANNANTONIO, Fabio Gresini Racing MotoGP 1:59.197 +1.066 39 21 CRUTCHLOW, Cal Yamaha Factory 1:59.262 +1.131 31 22 DOVIZIOSO, Andrea WithU Yamaha RNF MotoGP 1:59.284 +1.153 55 23 GARDNER, Remy Tech 3 KTM Factory Racing 1:59.348 +1.217 35 24 MORBIDELLI, Franco Monster Energy Yamaha 1:59.365 +1.234 38 25 BINDER, Darryn WithU Yamaha RNF MotoGP 1:59.857 +1.726 55 26 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 1:59.996 +1.865 44 27 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:05.678 +7.547 4

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/02/2022