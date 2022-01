Test Sepang: nello shakedown brilla la stella di Raul Fernandez

MAMMA CHE RAUL! La MotoGP 2022 è partita! Si sono disputati oggi i primi test ufficiali dell'anno, e nella giornata del cosiddetto ''shakedown'', ossia quella riservata ai nuovi rookie della categoria e ai collaudatori, la voce grossa la fa subito Raul Fernandez, vice campione della Moto2 2021. Il nuovo pilota del team KTM Tech3 ha chiuso al primo posto percorrendo 46 giri in totale, il migliore dei quali in 2.00.898, precedendo di un decimo abbondante il tester della Ducati, Michele Pirro. Al terzo posto c'è il pilota collaudatore della KTM, Mika Kallio, staccato di 352 dal giovane asso spagnolo.

TANTI ITALIANI IN PISTA Quarta posizione per il tester dell'Aprilia, Lorenzo Savadori (Sceso in pista con quattro moto diverse oggi) che ha incassato però 778 millesimi da Fernandez, ma ancor più significativo il quinto posto di Remy Gardner, che dal vecchio (e nuovo) compagno di squadra ha preso quasi un secondo (954 millesimi) a parità di moto. Ovviamente quello di oggi è un test poco significativo dal punto di vista cronometrico, un primo assaggio delle nuova categoria per tanti piloti e un lavoro di sviluppo costante per i tester, ma cominciare bene può dare subito una grande iniezione di fiducia. E per questo non è da cancellare neanche il sesto tempo di Marco Bezzecchi, neo-ducatista del team VR46 che ha chiuso a 1''1 dalla vetta, davanti al nuovo pilota del team WithU Yamaha RNF, Darryn Binder e al tester della Suzuki Sylvain Guintoli. Ultimo dei piloti debuttanti scesi in pista è Fabio Di Giannantonio, nono a 1'698 da Fernandez con la Ducati del team Gresini.

Risultati Shakedown Test Sepang 2022

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Raul Fernandez* KTM 2:00.898 46 2 Michele Pirro Ducati 2:01.042 +0.144 46 3 Mika Kallio (Moto 1) KTM 2:01.250 +0.352 32 4 Lorenzo Savadori (Moto 2) Aprilia 2:01.676 +0.778 24 5 Remy Gardner* KTM 2:01.852 +0.954 42 6 Marco Bezzecchi* Ducati 2:02.012 +1.114 38 7 Darryn Binder* Yamaha 2:02.146 +1.248 51 8 Sylvain Guintoli Suzuki 2:02.181 +1.283 66 Mika Kallio (Moto 2) KTM 2:02.297 +1.399 19 9 Fabio Di Giannantonio * Ducati 2:02.596 +1.698 38 Lorenzo Savadori (Moto 4) Aprilia 2:02.890 +1.992 15 Lorenzo Savadori (Moto 1) Aprilia 2:03.193 +2.295 10 Michele Pirro (Moto 2) Ducati 2:03.426 +2.528 12 10 Yamaha Test 2 Yamaha 2:03.442 +2.544 21 11 Yamaha Test 1 Yamaha 2:03.616 +2.718 16 Lorenzo Savadori (Moto 3) Aprilia 2:04.633 +3.735 4 Takuya Tsuda Suzuki no time 0

*Rookie

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/01/2022