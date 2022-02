MotoGP Test Sepang 2022: Espargaro-Vinales, è doppietta Aprilia nel day-1

I test di Sepang, in Malesia, si aprono nel segno della casa di Noale: Aleix Espargaro e Maverick Vinales volano nel day-1 di prove precampionato. Quartararo è 6°, Marquez 8°, inizio a rilento per le Ducati GP22 ufficiali...

È cominciata in maniera decisamente positiva, la stagione MotoGP 2022 per l’Aprilia. La casa italiana ha infatti monopolizzato la vetta della classifica della prima giornata di test precampionato di scena a Sepang: il miglior tempo è stato segnato da Aleix Espargaro in 1:58.371, mentre il compagno di team Maverick Vinales ha chiuso la lunga sessione di prove odierna subito alle sue spalle, staccato per soli 13 millesimi. Terzo posto per la Suzuki di Alex Rins, il pilota più impegnato in tutta la giornata con ben 72 tornate all’attivo, che paga 1 decimo esatto da Espargaro.

QUARTARARO A 6 DECIMI Quarta posizione per il primo degli italiani in pista, con Enea Bastianini che porta la Ducati del team Gresini a 2 decimi e mezzo dalla vetta, seguito a ruota dalla Desmosedici di Johann Zarco, a mezzo secondo da Espargaro. Il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo è il primo dei piloti Yamaha, in sesta piazza a 6 decimi abbondanti dalle due Aprilia, mentre l’attesissimo Marc Marquez – appena guarito dalla diplopia – comanda la pattuglia dei portacolori Honda in ottava piazza, a 916 millesimi dal leader. Inizio a rilento invece per le Ducati ufficiali con la nuove GP22: Pecco Bagnaia è diciannovesimo (+1.595), con Jack Miller in 22esima posizione.

MotoGP 2022, classifica Test Sepang Day-1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing 1:58.371 42 2 VIÑALES, Maverick Aprilia Racing 1:58.384 +0.013 56 3 RINS, Alex Team Suzuki ECSTAR 1:58.471 +0.100 72 4 BASTIANINI, Enea Gresini Racing MotoGP 1:58.638 +0.267 44 5 ZARCO, Johann Pramac Racing 1:58.946 +0.575 59 6 QUARTARARO, Fabio Monster Energy Yamaha 1:59.002 +0.631 57 7 MIR, Joan Team Suzuki ECSTAR 1:59.067 +0.696 68 8 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.287 +0.916 62 9 ESPARGARO, Pol Repsol Honda Team 1:59.353 +0.982 64 10 BEZZECCHI, Marco Mooney VR46 Racing Team 1:59.468 +1.097 49 11 CRUTCHLOW, Cal Yamaha Factory 1:59.558 +1.187 47 12 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:59.634 +1.263 62 13 FERNANDEZ, Raul Tech 3 KTM Factory Racing 1:59.682 +1.311 69 14 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:59.784 +1.413 58 15 MARQUEZ, Alex LCR Honda CASTROL 1:59.913 +1.542 65 16 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Factory Racing 1:59.945 +1.574 60 17 MARTIN, Jorge Pramac Racing 1:59.949 +1.578 49 18 MARINI, Luca Mooney VR46 Racing Team 1:59.966 +1.595 52 19 BAGNAIA, Francesco Ducati Lenovo Team 2:00.027 +1.656 61 20 DI GIANNANTONIO, Fabio Gresini Racing MotoGP 2:00.047 +1.676 42 21 MORBIDELLI, Franco Monster Energy Yamaha 2:00.107 +1.736 61 22 MILLER, Jack Ducati Lenovo Team 2:00.177 +1.806 55 23 DOVIZIOSO, Andrea WithU Yamaha RNF MotoGP 2:00.342 +1.971 60 24 GARDNER, Remy Tech 3 KTM Factory Racing 2:00.470 +2.099 60 25 BINDER, Darryn WithU Yamaha RNF MotoGP 2:00.818 +2.447 45 26 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:01.390 +3.019 46 27 SAVADORI, Lorenzo Aprilia Racing Test Team 2:04.385 +6.014 15 28 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team No tempo 0

