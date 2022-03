Tardozzi assolve Bagnaia: "Pecco non ha colpe, abbiamo sbagliato noi"

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA Se la stagione è iniziata alla grande per l'Italia, con un tris spettacolare di vittorie (come non accadeva da 26 anni) in tutte e tre le classi, e con l'affermazione della Ducati di Enea Bastianini in MotoGP, non è stato un weekend tutto rose e fiori per la casa italiana. A fronte della vittoria del ''Bestia'' con la GP21 dello scorso anno, e nonostante la pole position di Jorge Martin con la nuova moto, in gara i bolidi di Borgo Panigale hanno sofferto, e non poco. Jack Miller si è dovuto ritirare per un problema di elettronica; Francesco Bagnaia è partito malissimo, perdendo 8 posizioni e successivamente, nel tentativo di recupeare, ha steso proprio Martin, che dalla pole era scivolato anch'esso molto indietro, fino alla pancia della top ten.

''COLPA NOSTRA'' Nel dopogara erano emersi alcuni malumori da parte di ''Pecco'' Bagnaia, che aveva dichiarato: ''Non faccio il tester, sono qui per vincere le gare, e a Losail ho provato un miliardo di cose fino alle FP3'', denunciando di non aver potuto lavorare sul setup e sul feeling con la moto prima delle FP4 di sabato pomeriggio. A corroborare le ragioni di Pecco è intervenuto Davide Tardozzi, che a The Race ha assolto il pilota torinese: ''Quanto accaduto in Qatar non è accettabile ed è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Dobbiamo fare autocritica e capire, perché abbiamo commesso degli errori che non dovranno essere ripetuti. È stata colpa nostra e non di Bagnaia, la nostra fiducia in lui è al 100% perché lo consideriamo un grande uomo squadra e al contempo un pilota velocissimo. Se gli trasmettiamo concentrazione e gli diamo una moto che possa guidare senza problemi, sono convinto che sarà in lotta con i migliori a ogni gara''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/03/2022