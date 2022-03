Nadia Padovani, prima team principal a vincere in MotoGP

FORTE E CORAGGIOSA Nella Giornata Internazionale delle Donne - e non solo in questa - ci fa piacere sottolineare come Nadia Padovani sia la prima donna team principal a vincere in MotoGP. Domenica scorsa il neonato team Gresini Racing ha scritto una bellissima storia di motociclismo, di sport e, soprattutto, di vita; e alle fondamenta di tutto ciò, ci sono Nadia e la sua enorme forza, il suo coraggio e la voglia di portare avanti il sogno del compianto Fausto, scomparso all'incirca un anno fa dopo una lunga battaglia con il Covid-19. La vittoria di Enea Bastianini di ieri è stata commovente, oltre che inaspettata. I bookmakers la quotavano attorno all'1:25, per cui quei coraggiosi che hanno scommesso sul ragazzo riminese e sul team Gresini Racing, sono stati ben ricompensati, incassando 25 volte la posta giocata.

MotoGP Qatar 2022, Losail: Enea Bastianini (Ducati)

FAUSTO C'È La Gresini Racing c'è ancora e c'è più che mai. Chi pensava che il sogno di Fausto potesse essere soppiantato dall'avversità più cupa, si sbagliava. Il team Gresini ha debuttato nel Motomondiale nel 1997 e vanta quattro titoli mondiali piloti: in 250 con Daijiro Kato nel 2001, in Moto2 con Toni Elias nel 2010, in Moto3 con Jorge Martin nel 2018 e in MotoE con Matteo Ferrari nel 2019. In MotoGP, inoltre, il Team Gresini c'è ancora, e dalla prima ora, dal 2002, ma sempre con altre partnership. Questo 2022 doveva essere il primo anno da vero team indipendente, e così è stato grazie a Nadia e ai suoi figli, che hanno preso in mano le redini dell'azienda fondata da Fausto e portandolo a compimento il suo sogno, coronandolo con una eccezionale vittoria all'esordio. Le sue lacrime, che hanno iniziato a sgorgare già negli ultimi passaggi di Enea verso quella agognata bandiera a scacchi, contenevano mille emozioni e un solo, grande tributo, a Fausto.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/03/2022