Ecco il team Gresini Racing MotoGP, nel nome di Fausto

Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio portano al debutto il team Gresini Racing, per la prima volta da indipendente in MotoGP. Il video della presentazione

IO BALLO DA SOLO Fausto Gresini non c'è più, ma il suo sogno di tornare a gareggiare in MotoGP con un team indipendente si è realizzato, grazie all'impegno dei figli e soprattutto della moglie Nadia, che ha preso le redini dell'azienda di famiglia. Il Gresini Racing Team, passato da Aprilia a Ducati, torna a correre di nuovo, dopo sette anni, da solo contro i grandi, e lo fa con il talento di Enea Bastianini, tra le rivelazioni della passata stagione e velocissimo nei test di Jerez di novembre, e con la freschezza di Fabio Di Giannantonio, reduce da una stagione non proprio da incorniciare in Moto2. I due ragazzi italiani proveranno a portare in alto il nome di Fausto nel Motomondiale 2022, e per farlo avranno a disposizione la GP21 che tanto bene ha fatto nel corso della scorsa stagione.

PRIMO! Il Gresini Racing Team è stato il primo a presentarsi dei 12 che comporranno la griglia della MotoGP 2022 e lo ha fatto via streaming lo scorso weekend, con Nadia Padovani Gresini a tenere le redini. Nei prossimi test di Sepang, che inizieranno il 31 gennaio con lo shakedown, il primo a scendere in pista sarà ''Diggia'', il ragazzo romano che andrà a raggiungere gli altri rookie della categoria. Nel corso della presentazione - che è possibile visionare per intero nel video sopra - hanno parlato entrambi i piloti, compiaciuti dalla nuova livrea grigia metalizzata con inserti rossi. Di seguito le dichiarazioni dei piloti e del team principal e una galleria di immagini completa di tutte le foto della nuova moto.

Le parole dei protagonisti

Enea Bastianini , pilota ufficiale Gresini Racing Team

, pilota ufficiale Gresini Racing Team Fabio Di Giannantonio , pilota ufficiale Gresini Racing Team

, pilota ufficiale Gresini Racing Team Nadia Padovani Gresini, team owner Gresini Racing Team

''I nuovi colori della moto sono veramente particolari, quando l’ho vista per la prima volta mi ha fatto veramente strano, però adesso che la rivedo dal vivo è fantastica. Una moto così bella non può che andare forte! Tra una ventina di giorni partiamo per i test, manca davvero poco fortunatamente, perché sono carico e non vedo l’ora di tornare in sella alla mia Ducati. Con la squadra abbiamo già avuto modo di conoscerci e di lavorare assieme durante il primo test, e posso dire di avere un team fantastico. Credo che sarà una stagione molto interessante, sono convinto che faremo dei grandissimi risultati. Non vedo l’ora di iniziare!''

''2022. Ci siamo. Mi aspetto una grande stagione, la mia prima in MotoGP: sarà una figata! Dovrò imparare tanto, mi aspetto di crescere gara dopo gara e magari vediamo, possiamo toglierci anche qualche soddisfazione. Tra poco si torna in pista per i test, andiamo in Malesia e poi in Indonesia. Non vedo l’ora di riguidare questa bella bestia. L’inverno è sempre troppo lungo, sto contando i giorni, le ore! Poi la moto è stupenda, forse la più bella che abbia mai guidato, la più bella che abbia mai visto. Con questo unico colore principale sembra un po’ una moto degli anni 70, retrò style, sicuramente saremo riconoscibili in pista. Particolarissima, originalissima, BELLA. Un’emozione unica''.

''Finalmente presentiamo un progetto in cui abbiamo creduto fortemente e su cui abbiamo lavorato senza sosta da ormai un anno a questa parte. Siamo molto motivati, siamo arrivati ad essere il primo team MotoGP a presentarsi e credo che le nostre moto siano davvero bellissime…Spero piacciano anche agli altri! Mi piace pensare che Fausto ci stia guardando e sono convinta che sia orgoglioso della sua famiglia, ormai non faccio nemmeno distinzione da famiglia naturale e famiglia lavorativa, siamo un tutt’uno. Devo dire che ho visto sia Diggia che Enea in gran forma e con una gran voglia di iniziare: puntiamo ad essere un team protagonista e a farci vedere qualche volta al parco chiuso…''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/01/2022