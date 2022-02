Arriva "MotoGP Unlimited" su Prime Video, ecco il trailer della prima stagione!

ADRENALINA A MILLE! Il format funziona ed è vincente, lo abbiamo già visto su Netflix con Drive to Survive per quanto riguarda la Formula 1. Ora arriva MotoGP Unlimited, prodotto da Amazon e disponibile sulla piattaforma streaming del colosso delle vendite, Prime Video, dal 14 marzo prossimo, subito dopo l'avvio del Motomondiale 2022 in programma nel tra tre settimane in Qatar. Ieri sera a Madrid, alla presenza di Marc Marquez, Maverick Vinales, Joan Mir, Jorge Martin e Jack Miller, sono stati presentati i primi due episodi in anteprima nel corso di una serata di gala che si ripeterà anche questa sera a Parigi, con ospiti d'eccezione i due duellanti per lo scorso titolo mondiale, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, oltre all'esperto Alex Rins. Di seguito il trailer della docuserie griffata Amazon e che racconta in 8 episodi da 50 minuti, anche l'ultima stagione in MotoGP di Valentino Rossi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/02/2022