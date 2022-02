Test Mandalika 2022, day-3: Honda di nuovo in vetta con Pol Espargaro

La MotoGP procede a passi rapidi verso l’inizio della stagione 2022, di scena nel weekend del prossimo 6 marzo in Qatar. Archiviati i primi test di Sepang, piloti e team sono scesi in pista per tre giorni sul nuovo circuito di Mandalika, in Indonesia, che sarà teatro del secondo appuntamento iridato nel fine settimana del 20 marzo. A staccare il miglior tempo nella terza e ultima giornata di prove collettive è stato Pol Espargaro, che riporta in vetta la Honda HRC del team ufficiale Repsol: lo spagnolo ha infatti fermato i cronometri sull’1:31.060, di circa due decimi più rapido del miglior crono staccato ieri da Luca Marini con la Ducati del team Mooney VR46. Dopo un avvio di stagione in sordina, nel terzo giorno di Mandalika è venuto fuori anche il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo: per il francese della Yamaha ufficiale c’è il secondo tempo assoluto, a soli 14 millesimi di gap dalla Honda di Espargaro.

Test MotoGP 2022: Pol Espargaro (Honda)

TUTTI VICINI Chiude il podio virtuale l’Aprilia, con un Aleix Espargaro apparso già piuttosto in forma in questo precampionato, staccato di tre decimi dalla vetta. Il pacchetto si conferma comunque decisamente agguerrito e ravvicinato, con 19 piloti racchiusi in meno di un secondo: così, al quarto posto troviamo Franco Morbidelli (+0.356), seguito a ruota dalla Desmosedici GP22 di Pecco Bagnaia (+0.376). Chiudono la top-10, Alex Rins, Maverick Vinales, Johann Zarco, Brad Binder e Alex Marquez, mentre l’attesissimo Marc Marquez si è fermato con il quattordicesimo crono, a 733 millesimi dal compagno di squadra. La MotoGP adesso osserva qualche giorno di meritato riposo prima di tornare in pista per l’ultima tornata di test pre-stagione, in programma a Jerez De La Frontera dal 22 al 24 febbraio 2022.

MotoGP, Test Mandalika 2022: Fabio Quartararo (Yamaha)

MotoGP 2022, classifica Test Mandalika Day-3

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Pol Espargaro Repsol Honda Team 1:31.060 38 2 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP 1:31.074 +0.014 79 3 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:31.385 +0.325 51 4 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP 1:31.416 +0.356 69 5 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:31.436 +0.376 57 6 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR 1:31.477 +0.417 46 7 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:31.478 +0.418 78 8 Johann Zarco Pramac Racing 1:31.488 +0.428 82 9 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 1:31.574 +0.514 68 10 Alex Marquez LCR Honda Castrol 1:31.603 +0.543 75 11 Miguel Oliveira Red Bull KTM Factory Racing 1:31.620 +0.560 73 12 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team 1:31.665 +0.605 50 13 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 1:31.687 +0.627 91 14 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:31.793 +0.733 74 15 Jack Miller Ducati Lenovo Team 1:31.870 +0.810 78 16 Andrea Dovizioso WithU Yamaha RNF MotoGP Team 1:31.890 +0.830 62 17 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1:31.901 +0.841 42 18 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing MotoGP 1:31.915 +0.855 38 19 Enea Bastianini Gresini Racing MotoGP 1:32.010 +0.950 35 20 Jorge Martin Pramac Racing 1:32.544 +1.484 18 21 Remy Gardner Tech3 KTM Factory Racing 1:32.860 +1.800 42 22 Darryn Binder WithU Yamaha RNF MotoGP Team 1:33.049 +1.989 61 23 Raul Fernandez Tech3 KTM Factory Racing 1:34.896 +3.836 7 24 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR No tempo 0

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/02/2022