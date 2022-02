Test Mandalika 2022, day-2: sorpresa Marini, primo davanti a Marquez

MARINI STUPISCE Seconda giornata di test per la MotoGP sul circuito di Mandalika, questa volta con la pioggia che è rimasta solo una minaccia senza arrivare ad ostacolare il lavoro di team e piloti come avvenuto il giorno precedente. I tempi si sono ovviamente abbassati rispetto al limite di 1.32.4 fatto segnare ieri da Pol Espargaro, ma si è evidenziato anche un notevole equilibrio, con ben 18 piloti racchiusi in meno di un secondo. La miglior prestazione è stata, a sorpresa, di Luca Marini. Fermando il cronometro sull'1:31.289, il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha staccato di quasi due decimi Marc Marquez, mentre sotto i tre decimi troviamo anche Maverick Viñales - che conferma l'Aprilia come presenza fissa nei piani alti -, Fabio Quartararo, Joan Mir e Johann Zarco.

DUCATI IN EVIDENZA Oltre a Marini e a Zarco, in top10 troviamo anche le Ducati Enea Bastianini settimo e Francesco Bagnaia decimo, in crescita dopo i problemi di ieri che lo avevano relegato nelle retrovie. Prosegue il suo percorso di recupero verso la piena forma Franco Morbidelli, oggi dodicesimo a tre decimi dal tempo del compagno di squadra Quartararo. Conclude indietro rispetto a ieri Andrea Dovizioso, protagonista anche di una caduta senza conseguenze.

MotoGP 2022, classifica Test Mandalika Day-2

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/02/2022