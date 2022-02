MotoGP Test Mandalika 2022: questione di famiglia tra i fratelli Espargaro

ESORDIO BAGNATO La MotoGP si sposta in Indonesia per la seconda sessione di test invernali, ospitati dal circuito di Mandalika. La prima giornata è stata fortemente condizionata dalla pioggia e dalle difficili condizioni della pista, con le bandiere rosse esposte nel corso della mattinata per pulire il tracciato sporcatosi parecchio durante le precipitazioni della notte. Nel corso del pomeriggio l'asfalto è andato via via migliorando permettendo un generale abbassamento dei tempi sul giro, prima che l'arrivo di una leggera pioggia nella mezz'ora finale interrompesse di nuovo i progressi che si stavano vedendo.

COMANDANO GLI ESPARGARO In queste condizioni, sono risultati avvantaggiati i piloti che hanno cercato la prestazione nel momento migliore della pista. A far segnare il miglior tempo è stata la Honda di Pol Espargaro, che ha preceduto il fratello Aleix di oltre 4 decimi. Terzo tempo per la KTM di Brad Binder. L'equilibrio tra le diverse case è evidenziato dal fatto le prime sei posizioni sono occupate da sei moto differenti, con l'Aprilia che si conferma in ottima forma e con il settimo posto di Maverick Vinales è la prima a piazzare in classifica un suo secondo pilota. Tra gli italiani, il migliore è stato Andrea Dovizioso che ha ottenuto il nono tempo. Solo ventiduesimo Francesco Bagnaia, vittima anche di una caduta. I test di Mandalika proseguiranno anche nelle giornate di sabato e domenica.

MotoGP 2022, classifica Test Mandalika Day-1

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/02/2022