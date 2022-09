La MotoGP atterra in Kazakistan

BENVENUTO KAZAKISTAN! Il vasto paese asiatico - noto soprattutto per il cosmodromo di Baikonur, da dove decollano i voli per la Stazione Spaziale Internazionale, e per la ''Porta dell'Inferno'', il cratere gassoso che brucia da 50 anni - ospiterà una tappa del motomondiale. I promotori del Gran Premio del Kazakistan, infatti, hanno raggiunto un accordo quinquennale con la Dorna per ospitare una gara nel nuovissimo autodromo Sokol International Racetrack, costruito alle porte della città di Almaty, la più vasta città del Paese anche oltre la capitale Astana.

CIFRA TONDA Il Kazakistan ospiterà il suo primo Gran Premio nel 2023, diventando così il 30° Paese dove il Motomondiale abbia corso dal 1949. La nuovissima pista di Sokol, invece, sarà addirittura la 74° struttura a ospitare una gara della classe regina. Nel breve comunicato diramato dalla Dorna sul sito della MotoGP, si legge: ''Sokol è un nuovissimo complesso nel cuore dell'Asia Centrale, la regione diventerà una nuova meta per la MotoGP, che continua a espandersi in tutto il mondo coinvolgendo nuovi mercati e tifosi''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/09/2022