Martin vuole la Ducati ufficiale: "Il mio obiettivo è arrivarci"

Lo spagnolo non ha nascosto le ambizioni di una promozione in casa Ducati dopo i risultati degli ultimi anni

Nel giovedì del GP Francia si è parlato molto di mercato piloti e in particolare delle scelte che effettuerà la Ducati per la prossima stagione. La scuderia della casa di Borgo Panigale deve decidere chi affiancare al confermato Pecco Bagnaia nel team ufficiale e i due nomi più caldi per il posto attualmente occupato da Enea Bastianini sono quelli di Jorge Martin e Marc Marquez.

MotoGP Spagna 2024, Il podio di Jerez con Bagnaia, Marquez e Bezzecchi

A BREVE LA DECISIONE Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, ha specificato che la decisione definitiva verrà presa già al Mugello, dove si correrà nel weekend del 2 giugno. La tensione tra i diretti interessati è altissima e anche Bagnaia è suo malgrado coinvolto nelle discussione. Nella conferenza stampa del giovedì a Le Mans, il piemontese ha bollato come ''stronzate'' le ricostruzioni che lo indicavano contrario all'arrivo di Marquez, tanto da ricevere successivamente le scuse di un giornalista spagnolo.

LE AMBIZIONI DI MARTIN Chi non ha nascosto le sue ambizioni di salire sulla Ducati del team ufficiale è Martin, il quale sempre in conferenza stampa ha dichiarato: ''Da parte mia sono davvero felice dove sono ma penso che, come parte della famiglia Ducati e rispetto a dove ho iniziato e sono cresciuto, il passaggio naturale sia quello di entrare nel team ufficiale. Ero molto vicino nel 2022 e la scorsa stagione ci sono stato vicino fino all’ultima gara. Il mio obiettivo è arrivarci e ottenerlo. Altrimenti vediamo cosa succede''.

MotoGP Spagna 2024, Jorge Martin (Ducati), credits: MotoGP.com

FIDUCIOSO SU LE MANS Lo spagnolo, che nella gara principale del GP Spagna è caduto, è convinto di poter ottenere un ottimo risultato nel GP Francia: ''Sicuramente mi sarebbe piaciuto condividere il podio di Jerez con Marc e Pecco, ma non ho potuto. Ero fiducioso fino a quel punto, ma poi sono caduto. La cosa più importante è che abbiamo la velocità. Ogni pista su cui andiamo sono veloce. Sono davvero fiducioso che possiamo farlo qui e sono rilassato a riguardo''.

MotoGP Spagna 2024, Marc Marquez (Ducati), credits: MotoGP.com

LE AMBIZIONI IRIDATE DI MARQUEZ Accanto a Bagnaia e Martin era presente anche Marquez. Lo spagnolo a Jerez è andato vicino al primo successo con la Ducati e non ha nascosto le sue ambizioni per le stagioni a venire: ''A differenza di Jorge sono nuovo in Ducati e passo dopo passo mi sento meglio in pista, mi sento molto più fiducioso e questo era il mio obiettivo quest'anno.

Ovviamente, se continuo così, nel 2025 e nel 2026 l’obiettivo sarà diverso e sarà lottare per il campionato. Per questo motivo, se vuoi lottare per il titolo devi avere il materiale più nuovo sulla tua moto per avere più possibilità. Ma come ho detto, se sarò veloce in pista avrò più opzioni per il mio futuro e se ne avrò la possibilità deciderò la cosa migliore''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/05/2024