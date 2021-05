GP SPAGNA IN TV La F1 prosegue la lunghissima stagione europea con il Gran Premio di Spagna, un appuntamento ormai fisso sulla pista della Catalunya dal 1991. Sulla pista catalana fu Lewis Hamilton a vincere il GP lo scorso anno, cosa che d'altra parte avviene da quattro anni consecutivi. L'egemonia Mercedes nelle ultime sette stagioni è stata interrotta solo nel 2016 dalla prima sorprendente affermazione di quel Max Verstappen che sta contendendo la prima piazza iridata al fenomeno britannico e che domenica proverà a rendergli le cose ancor più ardue. Proveranno a salire sul podio anche i rispettivi scudieri, Bottas e Perez, mentre l'impresa sarà più ardua per i piloti di McLaren, Ferrari e Alpine.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni sessione. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento anche in chiaro su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 7 maggio

Prove libere 1: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Sabato 8 maggio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 9 maggio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI IN DIRETTA SU TV8

Sabato 8 maggio

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 9 maggio

Gara: 15.00

TUTTO SUL GP DI SPAGNA 2021

Sede per molto tempo dei test invernali, ma anche in alcuni casi di quelli post GP, il Circuit de Catalunya è una delle piste che team e piloti conoscono meglio. Situato tra i due comuni di Montmeló e Granollers, il circuito catalano dista una trentina di chilometri dal centro di Barcellona. 4.655 metri per 16 curve che riescono a replicare fedelmente quasi tutte le caratteristiche che è possibile incontrare nelle altre piste in calendario: un lunghissimo rettilineo, curve veloci da alta velocità ma anche un terzo settore piuttosto tortuoso in cui è importante avere una macchina reattiva, precisa sull’anteriore e una buona trazione in uscita. 1:18.183 il record della pista siglato in gara nel 2020 da Valtteri Bottas su Mercedes, con il finlandese che detiene anche il giro più veloce fatto in condizioni da qualifica con la sua Mercedes e un crono di 1:15.406 realizzato però nel 2019.

Per il quarto GP del Mondiale di Formula 1 2021 è previsto un clima variabile, con qualche possibilità di pioggia nella giornata di domenica e cielo perlopiù chiazzato da nuvole per il resto del weekend. Le temperature saranno basse, con massime attorno ai 22 gradi per tutto il fine settimana.

Venerdì 7 maggio: temperature: max 13°, min 20; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 71%, vento 16 km/h.

Sabato 8 maggio: temperature: max 14°, min 22°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 66%, vento 18 km/h.

Domenica 9 maggio: temperature: max 16°, min 22°; rovesci, precipitazioni 40%, umidità 67%, vento 19 km/h