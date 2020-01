PRESENTAZIONE AUSTRIACA La SportPesa Racing Point è il sesto team ad annunciare la data di presentazione della monoposto per la prossima stagione. La scuderia britannica con sede a Silverstone, diretta da Lawrence Stroll e con al volante il canadese Lance Stroll e il messicano Sergio Perez, sarà al gran completo a Modsee (Austria) il 17 febbraio prossimo per svelare alla stampa e ai tifosi la RP20, la seconda monoposto presentata da quando il team ha rilevato la Force India nel 2018.

A RIDOSSO DEI TEST L'evento della SportPesa Racing Point è il sesto e ultimo in ordine di tempo tra quelli già annunciati dalla concorrenza e avverrà ad appena due giorni dal debutto in pista della monoposto, previsto per il 19 febbraio a Barcellona. I veli alla monoposto saranno tolti alle 14.30, prima che il team impacchetti poi tutto e si diriga al Circuit de Catalunya per far ruggire il V6 Mercedes che anche quest'anno accompagnerà la monoposto britannica.

Le date di presentazione delle monoposto di F1 2020

11 febbraio - Ferrari

12 febbraio - Renault

13 febbraio - McLaren

14 febbraio - Alpha Tauri (ex Toro Rosso) e Mercedes

17 febbraio - SportPesa Racing Point

Team rimanenti: Red Bull, Haas, Alfa Romeo, Williams