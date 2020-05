DOVE SIAMO RIMASTI? Manca poco più di un mese alla (ufficiosa) ripartenza del mondiale di Formula 1. Dove ci eravamo lasciati e qual è lo stato dell’arte a 40 giorni dalla ripresa delle attività in pista? Abbiamo già parlato degli scenari di mercato in ottica 2021, con l’arrivo di Carlos Sainz in Ferrari e l’incertezza circa il futuro nel circus di Sebastian Vettel e Fernando Alonso. Temi che comunque restano caldissimi ma che, quando la fase-2 del motorsport che si fa sempre più vicina, si affiancano alle news degli ultimi giorni: dall’ulteriore riduzione del budget cap – con la Ferrari che potrebbe pensare di allargare i propri confini verso il sogno proibito della 500 Miglia di Indianapolis – alla hotline della Fia per denunciare i team che barano, dalle polemiche sulle ultime gare eSport alle bozze di calendario iridato.

RADIOBOX #28 Di questo parleremo in diretta nella puntata numero 28 del nostro podcast RadioBox. Stasera in live streaming – con possibilità di partecipare e intervenire in diretta con noi attraverso i nostri canali social – a partire dalle 21.30 chiacchieriamo di Formula 1 con il solito tono scanzonato, insieme a Piero Ladisa (F1GrandPrix) e Federico Principi (Ultimo Uomo). La puntata 28 del podcast sul mondo del motorsport sarà in onda live alle 21.30 di martedì 26 maggio sul canale YouTube di MotorBox e sulla pagina Facebook.