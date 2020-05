SAINZ IN ROSSO È la notizia del giorno: dopo l’addio a Sebastian Vettel a fine stagione, la Ferrari ha già scelto il suo sostituto. Confermando le voci che si erano rincorse nelle ultime ore, sarà il venticinquenne di casa McLaren, Carlos Sainz, a fare coppia con Charles Leclerc a partire dalla stagione 2021. Ma è stata anche in qualche modo la giornata degli annunci: così, Daniel Ricciardo, l’altro grande nome che era circolato per la successione del tedesco quattro volte campione del mondo ha firmato il contratto che aveva rifiutato nel 2018, accasandosi a Woking al posto dello spagnolo. E Sebastian? E la Renault? E Fernando Alonso?

