ARRIVEDERCI SEB La notizia è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno, nonostante le mille voci che si rincorrevano settimana dopo settimana: nel 2021 Sebastian Vettel non sarà più un pilota della Ferrari. E se si discute ovviamente del timing con cui è arrivata questa ufficialità, a mondiale 2020 ancora fermo, i maggiori interrogativi sono sui possibili scenari per il Cavallino: quali i profili a disposizione per Mattia Binotto e dirigenti di Maranello? Chi sarà il nuovo compagno di Charles Leclerc? Ma anche: quale futuro per il quattro volte campione del mondo che, almeno a giudicare dalle sue prime parole, non sembra voler escludere la possibilità di fermarsi?

RADIOBOX #25 Della notizia del giorno non potevamo non parlare ovviamente nella nuova puntata, la numero 25, del nostro podcast RadioBox. In collegamento con la squadra e graditissimo ospite, il Direttore Generale dell’Autodromo Nazionale di Monza, Pietro Benvenuti. Con il solito tono scanzonato ormai cifra caratteristica della trasmissione, si parlerà di mercato piloti e ovviamente delle attività del circuito brianzolo, che si appresta a ripartire dopo l’inevitabile lockdown causato dalla pandemia di coronavirus. Tra motorsport, ipotesi di modifiche a layout e strutture, manifestazioni e attività collaterali non necessariamente legate alle competizioni, ci proiettiamo nella delicata fase-2 del Tempio della Velocità. La puntata è disponibile su MotorBox e sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 21.30 di martedì 12 maggio o in podcast solo audio su Spotify.