A TU PER TU CON PASTOR A otto anni dalla clamorosa vittoria di Barcellona 2012, l’ultima della storia della Williams in Formula 1, incontriamo (virtualmente) Pastor Maldonado. Il forte pilota venezuelano, legato da molti anni all’Italia per la militanza nelle categorie giovanili, in questa stagione alla fine non ha preso parte al campionato mondiale endurance ma sogna di tornare subito al volante non appena si presenterà l’occasione e un progetto per essere competitivi.

RADIOBOX #24 Con il solito tono scanzonato, la squadra di RadioBox al completo intervista Pastor, spaziando dalle occasioni colte a quelle sfumate in Formula 1, dalla possibilità di un approdo alla Ferrari e dal dettagliato e appassionato ricordo di quello storico weekend vincente al Montmeló. In collegamento dalla sua casa di Monte Carlo, Maldonado ci racconta la sua quarantena e i suoi ambiziosi progetti per il futuro, con la 24 Ore di Le Mans nel mirino. La puntata è disponibile su MotorBox e sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 21.30 di martedì 5 maggio o in podcast solo audio su Spotify.