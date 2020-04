IL GOMMISTA La pandemia ha bloccato ovviamente anche i piani di Pirelli, che in questi mesi avrebbe dovuto debuttare in F2 con le nuove gomme da 18 pollici per preparare il campo all’esordio in ottica 2021 (adesso rimandato di una stagione) anche in Formula 1. Come procede, in un momento effettivamente così difficile, l’avvicinamento della P Lunga alle sfide del futuro? E come si mette a punto la ripartenza dopo il lockdown?

RADIOBOX #23 Ne parliamo nella puntata 23 del podcast RadioBox insieme al responsabile F1 & Car Racing di Pirelli, Mario Isola. Con il tono scanzonato che è ormai cifra stilistica della trasmissione, in collegamento con lo studio in redazione ci saranno anche Luca Manacorda, Alberto Saiu e Simone Valtieri. Tra i temi trattati ci sarà anche la stretta attualità della Formula 1, con la cancellazione del Gp di Francia e la prospettiva di ripartire con 4 gare a luglio tra Spielberg e Silverstone, ma anche l’impegno di volontariato come operatore sulle ambulanze della Croce Viola di Milano. La puntata è disponibile su MotorBox e sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 21.30 di martedì 28 aprile o in podcast solo audio su Spotify.

Il link alla puntata sarà inserito in questo articolo pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione.