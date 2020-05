MERCATO PILOTI La notizia della separazione a fine stagione tra Sebastian Vettel e la Ferrari ha innescato un valzer di sedili che ancora non sembra essersi fermato. Carlos Sainz, come sappiamo, sarà il rimpiazzo del tedesco a Maranello, con Daniel Ricciardo che a sua volta passa in McLaren. Restano ancora fuori posto alcuni tasselli di un certo spessore, come quello di Sebastian Vettel e quello di un Fernando Alonso che intanto si dichiara pronto a sposare un progetto importante ai massimi livelli dello sport motoristico.

RADIOBOX #27 Ancora di mercato e dei possibili scenari futuri parliamo nella puntata numero 27 del podcast RadioBox. In collegamento con noi il pilota ufficiale di casa Mercedes GT, Raffaele Marciello, che proprio in Ferrari, da esponente della Driver Academy, ha mosso i primi passi della carriera. Per l’occasione di nuovo in diretta sul sito, sul nostro canale YouTube e anche sulla pagina Facebook, ci confrontiamo con il solito tono scanzonato analizzando anche la tematica della ripresa delle attività e dei nuovi calendari dopo l’emergenza CoViD-19. La puntata sarà in onda live alle 21.30 di martedì 19 maggio e sarà poi disponibile anche in versione podcast solo audio su Spotify.