L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA Spinta dalla crisi CoViD-19 persino più in là rispetto alle più rosee aspettative, la Formula 1 ha definitivamente approvato il nuovo regolamento sportivo, tecnico e soprattutto economico sul quale si baseranno le prossime stagioni. Un complesso impianto di norme che, almeno nelle intenzioni di Liberty, promette di assicurare alla massima serie automobilistica un futuro longevo e sostenibile, fatto di componenti sempre più standardizzate e di tetti di spesa di anno in anno sempre più restrittivi.

RADIOBOX #29 Sarà questo l’argomento principale da analizzare punto su punto insieme a Gian Carlo Minardi, fondatore dell’omonima e ormai mitica scuderia di Formula 1 attiva nel circus dal 1985 al 2005. Lo facciamo in una puntata speciale di RadioBox, la numero 29, in onda straordinariamente al lunedì e non nella consueta collocazione del martedì sera: vi aspettiamo live – con ampia possibilità di intervenire in diretta per porre le vostre domande in diretta – a partire dalle 17.00 su MotorBox, sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook.