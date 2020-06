UNA CORDIALE RIPARTENZA Calato il sipario sul “mondiale” di Formula 1 virtuale e anche sull’attesissima 24 Ore di Le Mans simulata, il motorsport si appresta adesso a ripartire per davvero. Tra poco più di due settimane, infatti, le monoposto torneranno finalmente in pista dopo la pandemia da coronavirus, per il primo Gp della stagione in programma al Red Bull Ring nel weekend del prossimo 5 luglio.

RADIOBOX #31 Della ripartenza, ovviamente, ma anche di tanti altri temi – senza dimenticare l’annosa questione dei diritti di trasmissione dei Gran Premi che, dal 2018, in Italia appartengono in esclusiva alla pay-tv – parliamo nella puntata numero 31 del podcast RadioBox. Insieme a noi un ospite davvero speciale: il giornalista Rai e telecronista Rai Sport F1 dal 1997 al 2018, Gianfranco Mazzoni. Come al solito, il nostro video podcast è live con ampia possibilità di partecipare ponendoci domande per il nostro ospite direttamente sul nostro sito o attraverso la chat del canale YouTube e della pagina Facebook. RadioBox #31 è in diretta alle 19.00 di martedì 16 giugno per un appuntamento assolutamente imperdibile. Non mancate!