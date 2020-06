SI SPENGONO I SEMAFORI Sembra quasi strano poterlo finalmente dire dopo tre mesi di quarantena e dopo oltre otto mesi dall’ultimo Gran Premio di Formula 1. Eppure, adesso ci siamo per davvero: domenica – ma il weekend inizierà come al solito con le prime libere del venerdì, qui tutti gli orari nel dettaglio – assisteremo al tanto atteso primo spegnimento dei semafori del 2020. Occasione utile, questa, per riprovare un po’ a fare il punto su quello che ci aspettiamo di vedere in queste prime curve della stagione.

RADIOBOX #33 Lo facciamo nella puntata 33 del video podcast di MotorBox. Stasera, in diretta insieme alla squadra di RadioBox al completo, ci sarà la storica inviata ai box di Rai Sport F1, Stella Bruno. Con l’appassionata giornalista romana ripercorriamo l’epopea di Mamma Rai in Formula 1, raccontando anche aneddoti e curiosità sui protagonisti del circus della Formula 1. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 33 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 30 giugno. Non mancate!