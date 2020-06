GP AUSTRIA IN TV Giorno più, giorno meno, sono passati circa otto mesi dall’ultima volta in cui abbiamo avuto la possibilità di guardare un Gran Premio di Formula 1. La breve pausa invernale è diventata decisamente lunga e, dopo i test precampionato di Barcellona, ci siamo chiusi in lockdown a causa della pandemia da coronavirus. Il momento tanto atteso dagli appassionati di motorsport è però finalmente arrivato: la Formula 1 riparte e lo fa con il doppio appuntamento di scena sulla pista austriaca del Red Bull Ring. Al Gp d’Austria tradizionale (uno dei pochissimi appuntamenti, insieme a Spa e Monza a non aver cambiato la data originariamente prevista in calendario) seguirà infatti, sette giorni dopo, una seconda tappa speculare chiamata “Gran Premio della Stiria”. Ecco come seguire in tv e sul web l’esordio del mondiale 2020 di F1.

DIRETTA ESCLUSIVA SKY Soltanto gli abbonati Sky Sport potranno guardare in diretta il primo Gp dell’anno. La pay-tv darà infatti la possibilità ai propri clienti satellite, fibra e digitale terrestre – e anche web in caso di abbonamento a NowTV o all’inclusione di SkyGo nel pacchetto – di godersi tutte le sessioni ufficiali in esclusiva, con i soliti approfondimenti precedenti al semaforo verde e successivi alla bandiera a scacchi. La Formula 1 sarà anche visibile in chiaro, con qualifiche e gara trasmesse come da tradizione su TV8 in leggera differita rispetto allo spegnimento dei semafori. Ricordiamo ovviamente che anche MotorBox racconterà come sempre minuto per minuto lo svolgimento di tutte le sessioni del fine settimana. La partenza del primo Gp della stagione è fissata per le 15.10 di domenica 5 luglio 2020. Ecco nel dettaglio tutti gli orari del fine settimana al Red Bull Ring.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 3 luglio

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 4 luglio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 5 luglio

Gara: 15.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 4 luglio*

Qualifiche: 18.00 – 19.00

Domenica 5 luglio*

Gara: 18.00

*Orari da confermare

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 3 luglio

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 4 luglio

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 5 luglio

Gara: dalle 14.45