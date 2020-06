SKY RINNOVA Ormai da qualche anno Sky è sempre più chiaramente la tv dei motori in Italia. Il contratto in scadenza con la Formula 1 a fine stagione 2020 è stato adesso esteso a riprova del fatto che l’azienda di Rupert Murdoch crede fortemente nel progetto intrapreso nell’ormai lontano 2013. L’accordo siglato con Liberty Media prevede una sostanziale estensione dei servizi offerti fino a oggi – la F1 è in diretta esclusiva sulla pay-tv a partire dal 2018, con i Gp trasmessi in differita e talvolta anche live in chiaro su TV8 – anche nei campionati 2021 e 2022 (il primo dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti tecnici).

IL COMMENTO “Siamo felici di restare un punto di riferimento – ha commentato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport – per tutti gli appassionati di motori. Abbiamo attraversato un momento di emergenza sanitaria con la dovuta preoccupazione ma sempre guardando al futuro con ottimismo. Sky conferma di credere nella Formula 1, uno dei pilastri della nostra offerta sport, che vogliamo continuare a valorizzare e a raccontare con la passione di sempre, per amore della velocità e dei motori. Per tutti i tifosi saranno ancora tante le sfide in pista da seguire insieme con la qualità di Sky, con un canale dedicato che va ben oltre la singola gara, per divertirsi, emozionarsi e celebrare grandi traguardi e grandi imprese, spero anche colorate di rosso Ferrari”.

LA RIPARTENZA Il mondiale 2020, che parte nel prossimo fine settimana dalla pista austriaca del Red Bull Ring sarà raccontato – almeno per le prime gare che si terranno sicuramente a porte chiuse – da un inedito studio ipertecnologico, mentre il collegamento con quanto accade in pista sarà comunque garantito dalla presenza in pit-lane e nel paddock dell’inviata Mara Sangiorgio, già ospite nelle scorse settimane del podcast RadioBox.