LIVE GP AUSTRIA 2020 L’attesa è finalmente terminata! Dopo oltre otto mesi di completo digiuno la Formula 1 finalmente riparte. Lo fa, a porte chiuse e in un’atmosfera surreale, tra mascherine, distanziamento sociale e tematiche impegnate a catturare l’attenzione nel paddock pressoché deserto. Lo fa dal Red Bull Ring di Spielberg, dove va in scena il Gp d’Austria 2020, che avrebbe dovuto essere l’undicesima tappa del campionato e che invece aprirà finalmente le danze. Il tempo dell’attesa e della pretattica dopo i test di Barcellona è finito: a favore di chi si scriveranno i primi verdetti di questa strana stagione condizionata dalla pandemia di coronavirus? Scopritelo in diretta minuto per minuto con MotorBox, che come sempre vi racconterà tutte le sessioni ufficiali del fine settimana austriaco.

PROVE LIBERE 1 GP AUSTRIA 2020: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Le prove libere 1 del Gran Premio d'Austria 2020 inizieranno alle 11.00. Segui con MotorBox la cronaca minuto per minuto dalle 10.45.