FLOP SPEED Se il confronto con le qualifiche del GP Austria 2019 ha certificato il crollo delle prestazioni della Ferrari SF1000 rispetto alla SF90 dello scorso anno, anche la classifica delle top speed registrate lungo il Red Bull Ring quest'oggi è decisamente desolante. La vettura di Charles Leclerc risulta la più lenta in assoluto sia alla speed trap piazzata prima di curva 4, sia sul rettilineo del traguardo, sia al termine del primo settore. Solo nel tratto centrale, quello più guidato, l'ultima posizione viene ceduta a Kevin Magnussen, peraltro pure lui motorizzato Ferrari.

ECCESSO DI DRAG Un anno fa, nelle qualifiche terminate con la conquista della pole position, lo stesso Leclerc aveva invece ottenuto le top speed più alte in tutti e quattro i punti di registrazione, evidenziando le qualità velocistiche della SF90. La SF1000 è una vettura nata su un concetto opposto, con la quale si è cercato di recuperare quel carico aerodinamico che si era perso lo scorso anno con un progetto probabilmente troppo estremo. Ora la Ferrari sembra però trovarsi esattamente al lato opposto e non si può certo dire che sia solo una questione legata al motore, se è vero che le due Alfa Romeo sono risultate le più rapide all'intermedio 1, il punto dove si toccano le velocità più alte. D'altronde, che la monoposto 2020 generasse troppa resistenza all'avanzamento era apparso evidente fin dai test invernali di Barcellona.

BENE LE MERCEDES Oltre alle già citate Alfa Romeo, le top speed vedono sempre nelle prime posizioni sia le due Mercedes sia la Racing Point di Sergio Perez. La lentezza in rettilineo potrebbe rappresentare un handicap in più per la Ferrari in vista della gara, quando sia Leclerc sia Sebastian Vettel saranno chiamati a recuperare posizioni dopo le brutte qualifiche di oggi che li costringeranno a partire settimo e undicesimo. Di seguito, la tabella delle velocità di puntata registrate al primo intermedio.

RIEPILOGO TOP SPEED QUALIFICHE GP AUSTRIA