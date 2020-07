UNDER INVESTIGATION Potrebbe esserci un epilogo decisamente inaspettato nella festa Mercedes del sabato pomeriggio del Red Bull Ring. Valtteri Bottas ha infatti segnato il nuovo giro record della pista austriaca, beffando il compagno di squadra Lewis Hamilton per soli 12 millesimi. Proprio il britannico, però, ha compiuto il suo miglior giro nel secondo tentativo in Q3, transitando nel settore centrale con intertempi molto veloci nonostante le bandiere gialle esposte proprio per segnalare il fuoripista di Valtteri…

COSA POTREBBE SUCCEDERE? Il britannico è per questo motivo finito sotto investigazione per mancato rispetto delle bandiere gialle e sarà ascoltato dai commissari prima che venga presa una decisione formale sull’accaduto. Come si vede dall’immagine sopra presa direttamente dal live timing della Formula 1, Hamilton ha fatto segnare un microsettore “verde” (e quindi il suo migliore personale) proprio mentre la Direzione gara aveva esposto le bandiere gialle in quel tratto. In basso si vede anche che il pallino di Hamilton è proprio nei pressi di quello del compagno e, pochi istanti dopo, ci sarà un altro microsettore “fucsia” (il migliore in assoluto) in corrispondenza di curva-7. In passato, per infrazioni di questo tipo, i piloti ritenuti colpevoli hanno ricevuto dalle tre alle cinque posizioni di penalità in griglia di partenza. Vi terremo aggiornati sulla decisione del collegio dei commissari capitanato per l’occasione dall’ex pilota italiano Vitantonio Liuzzi.

LE PAROLE DI LEWIS In conferenza stampa il britannico si è comunque giustificato sostenendo di non aver visto le bandiere gialle a causa della polvere alzata dalla macchina del compagno di squadra: “Sono entrato in curva, ho accelerato pensando che forse Valtteri era semplicemente andato largo ma che poi era tornato in pista. Ho guardato fuori sulla sabbia e anche in pista, non ho visto niente e allora ho proseguito. Poi infine ho visto la macchina di Valtteri in curva-6 molto distante sulla via di fuga a sinistra. È successo tutto molto velocemente”. Vedremo se questa giustificazione basterà ai commissari per evitare la prima, clamorosa, sanzione del campionato.

Seguono aggiornamenti.