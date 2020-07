ROUND 1 GP AUSTRIA Dopo la falsa partenza del marzo scorso a Melbourne, quando il coronavirus Covid-19 ha bloccato proprio alla vigilia il Gran Premio d'Australia. la Formula 1 è pronta stavolta per partire sul serio. A Spielberg, sulla pista di proprietà Red Bull che lo scorso anno regalò una delle gare più entusiasmanti della stagione, si disputerà il Gran Premio d'Austria, tappa d'esordio del rivisto calendario 2020, nonché primo appuntamento dei due previsti nello stesso autodromo in due weekend consecutivi. Ma ci sarà tempo di parlare anche del Gran Premio della Stiria (il nome scelto per la gara bis), mentre ora l'attenzione di tutti è volta all'esordio stagionale. Riuscirà Max Verstappen a bissare il successo raccolto in extremis nel 2019 ai danni di Charles Leclerc e della Ferrari? O le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas metteranno subito le cose in chiaro su chi comanderà questa inedita stagione, mettendo alle strette sin da subito Sebastian Vettel e gli altri piloti in griglia? Ai test di Barcellona, d'altra parte, le due Frecce d'argento sono state le più veloci, anche se in Austria si presenteranno dipinte completamente di nero per sposare la causa anti-razzista promossa anche dalla Formula 1 stessa con l'hashtag #WeRaceAsOne.

IL CIRCUITO Il primo Gran Premio d'Austria sul tracciato di Spielberg - ex Osterreichring e attuale Red Bull Ring - risale al 1970, quando si correva sulla versione più lunga della pista. Quella fu la seconda edizione della gara, visto che nel 1964 si disputò un GP nella vicinissima Zeltweg, nome iconico spesso sovrapposto a quello della pista dove domenica si svolgerà il 33° GP d'Austria della storia. Sulla versione attuale della pista si corse per la prima volta dal 1997 al 2003, poi di nuovo dal 2014, quando l'impianto si presentò totalmente rinnovato nelle infrastrutture grazie all'impegno della Red Bull che oggi gli dà il nome e ne detiene la proprietà. La pista, lunga 4.318m, è la terza più breve del mondiale dopo Monaco e Interlagos eppure, grazie ai lunghi rettilinei e alle curve sinuose, è il tracciato dove si gira più velocemente: 1'06''957 è il record in gara di Kimi Raikkonen del 2018, addirittura 1'03''003 quello in qualifica, stampato da Charles Leclerc lo sorso anno per conquistare la pole del Red Bull Ring.

LE FRENATE Grazie ai dati della Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista del Red Bull Ring di Spielberg, considerata di livello 3 su 5 (Medium) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 16%

Numero di frenate: 7

Curve più impegnative: 3, 4 e 1.

La pista austriaca presenta 7 punti di frenata, per un tempo totale sul giro di utilizzo dei freni di 10 secondi, il più basso del Mondiale, 7 decimi e mezzo in meno di Monza. ​Dalla partenza alla bandiera a scacchi i freni sono in funzione per meno di 12 minuti. Nella prima metà della pista, fino alla curva 4 compresa, i freni sono impiegati parecchio e in modo molto intenso: 6,85 secondi complessivi di utilizzo e con una decelerazione media di quasi 5,3 g. Nella parte restante del tracciato invece i freni sono operativi solo per 3,18 secondi e la decelerazione media è di 2,3 g. ​Delle 7 frenate del GP Austria 3 sono considerate altamente impegnative per i freni, nessuna è di media difficoltà e le restanti 4 sono light. La più temuta è la curva 3 perché i piloti beneficiano del DRS e così raggiungono velocità di 331 km/h: la frenata è di 130 metri. Per completare l’operazione i piloti hanno bisogno di 2 secondi e 67 centesimi di secondo durante i quali esercitano un carico di 176 kg e subiscono una decelerazione di 5,3 g. Di seguito tutti i dati relativi alle frenate del Red Bull Ring forniti da Brembo. Per leggerli più chiaramente basta scorrere la galleria a fondo pagina, dove è disponibile anche l'interessante video sugli ''hardest breaking point'', i punti di frenata più impegnativi di Melbourne.

I NUMERI Già detto del record della pista, al Red Bull Ring l'albo d'oro recente ha visto trionfare Due volte Nico Rosberg (2004-2005) e Max Verstappen (2018-2019) e una ciascuna nei due anni in mezzo Hamilton, Bottas. La Ferrari vi vinse tra il 1997 e il 2003 per tre volte (2 con Schumacher, una con Irvine) e così la McLaren (2 Hakkinen e una Coulthard). È comunque la Mercedes a comandare con 4 successi contro i 3 di Ferrari e McLaren, le due affermazioni recenti della Red Bull e la vittoria della Williams nel 1997 con Jacques Villeneuve. Il pilota più vincente del Gran Premio d'Austria in generale è invece Alain Prost, che al vecchio Oesterreichring conquistò tre primi posti, mentre tra le scuderie comanda la McLaren con 6, davanti a Ferrari (5) e alla coppia Mercedes-Lotus (4).

IL METEO Le previsioni parlano di condizioni variabili per il debutto stagionale della Formula 1. Venerdì è prevista pioggia, a fronte di temperature comunque miti, mentre per sabato e domenica dovrebbe arrivare il sole con un leggero aumento delle temperature. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 3 luglio – Pioggia, 90% possibilità di precipitazioni, temperature tra gli 11°C e i 18°C.

Sabato 4 luglio – Parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 9°C e i 20°C.

Domenica 5 luglio – Parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra gli 11°C e i 22°C.

ORARI TV Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio d’Austria F1 2020

CLASSIFICHE IRIDATE Non è ancora disponibile una classifica iridata essendo questa la prima tappa del mondiale.

RISULTATI GARA

Domenica 5 luglio, ore 15.10

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 4 luglio, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3

Sabato 4 luglio, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Venerdì 3 luglio, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Venerdì 3 luglio, ore 11.00