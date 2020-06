PRIMI OTTO GP Dopo mesi di trattative, è stato pubblicato ufficialmente il calendario di Formula 1 2020, o almeno le prime otto tappe europee della stagione. Si parte in Austria, a Spielberg, con un doppio appuntamento nei weekend del 5 e del 12 luglio, per poi spostarsi in Ungheria all'Hungaroring, in Gran Bretagna (due volte a Silverstone), in Spagna a Barcellona (a Ferragosto), in Belgio a Spa e in Italia a Monza (il 4-6 settembre).

STIRIA E 70° ANNIVERSARIO Fantasiose le denominazioni dei doppi GP, con il secondo Gran Premio di Spielberg che diventa il Gran Premio della Stiria (la regione che ospita il tracciato), e il secondo Gran Premio di Gran Bretagna che diventa un evento unico, quello del 70° anniversario del Mondiale di Formula 1. Confermati nelle loro date originarie sia il Gran Premio del Belgio che quello d'Italia, con Monza che ieri ha prolungato di un anno il suo contratto con la Formula 1.

REGALO AI FAN Chase Carey, CEO della Formula 1, ha commentato: ''Nelle scorse settimane abbiamo lavorato assiduamente con i nostri partner, la FIA e i team per creare un calendario di apertura della stagione revisionato, che ci permettesse di far ripartire il campionato nel modo più sicuro possibile. Siamo lieti di essere in grado di ripartire con otto gare, mentre il resto degli appuntamenti prenderà forma nelle prossime settimane. Voglio ringraziare principalmente i promoter e i partner per il supporto. E se la stagione comincerà senza pubblico ai GP, speriamo che nei prossimi mesi la situazione migliori e ci permetta di dare il bentornato a tutti quando ci saranno le necessarie condizioni di sicurezza. Sappiamo in ogni caso che il ritorno della Formula 1 sarà accolto come un bel regalo da tutti i fan sparsi per il mondo''.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO MONDIALE DI FORMULA 1 2020 - PARZIALE

3-5 luglio - Gran Premio d'Austria (Spielberg)

10-12 luglio - Gran Premio della Stiria (Spielberg)

17-19 luglio - Gran Premio d'Ungheria (Budapest)

31 luglio-2 agosto - Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone)

7-9 agosto - Gran Premio del 70° anniversario del Mondiale di F1 (Silverstone)

14-16 agosto - Gran Premio di Spagna (Barcellona)

28-30 agosto - Gran Premio del Belgio (Spa-Francorchamps)

4-6 settembre - Gran Premio d'Italia (Monza)

DENOMINAZIONI UFFICIALI FIA