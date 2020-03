EMERGENZA CORONAVIRUS Il mondo del motorsport è costretto a fermarsi dinanzi all’emergenza contagio CoViD-19 che adesso, specialmente dopo gli ultimi accadimenti di Melbourne, non risparmia davvero più nessuno. Di seguito vi riportiamo la tabella, aggiornata minuto per minuto e già utilizzata (seppur in un formato diverso) nell’articolo in cui, in questi giorni, vi abbiamo parlato di tutte le cancellazioni e i rinvii delle gare delle principali categorie del motorsport. In questo caso, abbiamo deciso di raggruppare i calendari per categoria e non più in ordine cronologico.

Calendari auto, tutte le gare confermate, rinviate o cancellate a causa del coronavirus:

Categoria Data Evento Stato Nuova data Formula 1 15/03 GP Australia Rinviato Da definire 22/03 GP Bahrain Rinviato Da definire 5/04 GP Vietnam Rinviato Da definire 19/04 GP Cina Rinviato Da definire 3/05 GP Olanda In dubbio 10/05 GP Spagna In dubbio 24/05 GP Monaco In dubbio 7/06 GP Azerbaijan Confermato Formula E 1/03 ePrix Marrakech Disputato 21/03 ePrix Sanya Rinviato Da definire 4/04 ePrix Roma Rinviato Da definire 18/04 ePrix Parigi Rinviato Da definire 3/05 ePrix Seoul Rinviato Da definire 6/06 ePrix Jakarta Rinviato Da definire 21/06 ePrix Berlino Confermato WRC 12-15/03 Rally Messico Confermato 23-26/04 Rally Argentina Rinviato Da definire 21-24/05 Rally Portogallo Confermato CIR 13-15/03 Rally Il Ciocco Rinviato 18-20/06 15-18/04 Rally 1000 Miglia Rinviato Da definire 8-9/05 Targa Florio Confermato WEC 20/03 Sebring 1000 Cancellato 26/04 6h Spa Confermato IndyCar 15/03 GP St. Petersburg Porte chiuse 5/04 GP Barber In dubbio 19/04 GP Long Beach Rinviato Da definire 26/04 GP Austin In dubbio 10/05 GP Indy Confermato 24/05 Indy 500 Confermato DTM 16-18/03 Test Monza Cambio sede 16-19/03 IMSA 22/03 12h Sebring Rinviato 14/11 19/04 Long Beach Rinviato Da definire 3/05 Mid-Ohio Confermato GT World 19/04 3h Monza Cancellato

Calendari moto, tutte le gare confermate, rinviate o cancellate a causa del coronavirus: