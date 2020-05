SEMAFORO VERDE Dopo lunghe settimane di attesa e fiato sospeso, il motorsport italiano riceve la prima bella notizia di questo timido post-lockdown: l’automobilismo tricolore ripartirà e lo farà ufficialmente in seguito al varo nuovo calendario del Campionato Italiano GT. La data da segnare in rosso è il 19 luglio, data in cui Aci Sport riaprirà i battenti della categoria Gran Turismo sul tracciato del Mugello. Dalla Toscana si passerà poi all’Emilia-Romagna, con Misano Adriatico pronta a ospitare la seconda tappa della serie endurance il 2 agosto.

Come il coronavirus sta influenzando i campionati motoristici: il calendario dei rinvii/annullamenti

ENDURANCE E SPRINT L’Italiano GT dividerà la stagione in due diverse categorie, endurance e sprint. Per quanto riguarda la serie con gare più brevi, la partenza è invece fissata a Imola nel fine settimana del 30 agosto. Per l’Autodromo Nazionale di Monza, vera e propria scorpacciata di eventi in autunno: il 18 ottobre arriverà la Sprint, mentre l’appuntamento con la serie Endurance è fissato per l’8 novembre che chiuderà la stagione. Il season finale della Sprint è invece fissato il 6 dicembre a Vallelunga.

CAMPIONATO ITALIANO GT, IL NUOVO CALENDARIO 2020