Incidente sul palco per Beyoncé a Houston: l’auto di scena rischia di cappottarsi

A Houston, Texas, il concerto di Beyoncé del Cowboy Carter Tour ha preso una... piega inaspettata. La decappottabile volante rossa, in cui si esibiva la cantante, ha iniziato a inclinarsi durante il penultimo brano in scaletta, ''16 Carriages'', e ha rischiato appunto di cappottarsi.

A quel punto, la cantante 43enne, che girava appesa sopra la folla, cantando il singolo che le è valso un Grammy, ha detto basta. Ai ripetuti ''Stop'' dell'artista, l'esibizione è stata interrotta e l'auto è stata calata a terra in sicurezza.

Qui sotto il video dell'accaduto condiviso su TikTok da uno spettatore.

La società di management di Beyoncé, la Parkwood Entertainment, ha rilasciato una dichiarazione su Instagram Story, assicurando che nessuno è rimasto ferito a causa del malfunzionamento.

''Stasera a Houston, all'NRG Stadium, un incidente tecnico ha causato l'inclinazione dell'auto volante, un attrezzatura di scena che Beyoncé usa per girare intorno allo stadio e vedere i suoi fan da vicino'', si leggeva nella dichiarazione. È stata calata rapidamente e nessuno è rimasto ferito. Lo spettacolo è proseguito senza incidenti.''

Cosa ha fatto Beyoncé

Dopo lo spettacolo, Beyoncé ha incluso una foto della decappottabile inclinata come slide finale del suo post su Instagram; probabilmente l'oggetto di scena tornerà per gli ultimi cinque spettacoli.

Mentre era ancora sospesa, i fan da alcune angolazioni hanno potuto vedere la star calmarsi mentre l'auto veniva lentamente abbassata e riportata sul palco. Ha terminato la canzone e il pezzo finale dal palco dopo aver detto ai fan: ''Se mai dovessi cadere, so che mi prendereste tutti''.

L'auto ''Cowboy Carter'' di Beyoncé è rivestita da quello che sembra un tessuto rosso scamosciato. Il telaio sottostante è esposto alla vista dei fan e non mancano paraurti cromati, luci e una targa con la scritta ''BNCNTRY''. Viene spesso definita una Cadillac, ma non ha caratteristiche che aiutino a identificarla come tale. Chissà se ha anche l'autoradio?

L'auto volante di Beyoncé inclinata al Cowboy Carter Tour di Houston

Cosa è successo al concerto di Beyoncé a Houston?

Durante il Cowboy Carter Tour a Houston, la decappottabile volante di scena si è inclinata per un problema tecnico, costringendo Beyoncé a interrompere l’esibizione.

Beyoncé è rimasta ferita durante l’incidente?

No, né Beyoncé né i membri dello staff sono rimasti feriti. L’auto è stata calata a terra in sicurezza e lo show è proseguito.

In quale canzone si è verificato l’incidente?

Il malfunzionamento si è verificato durante il brano “16 Carriages”, penultimo della scaletta del concerto.

Dove è avvenuto l’incidente al concerto di Beyoncé?

L’incidente è avvenuto all’NRG Stadium di Houston, Texas, durante una tappa del Cowboy Carter Tour.

La decappottabile tornerà nei prossimi concerti?

Sì, secondo quanto postato da Beyoncé su Instagram, la scenografia con la decappottabile potrebbe tornare negli ultimi spettacoli del tour.

VEDI ANCHE