XPENG arriva in Italia: SUV elettrici, macchine volanti e robot sulla passerella della Milano Design Week

Il colosso cinese XPENG (guarda il sito web di XPENG), leader nel settore della cibernetica e dell’intelligenza artificiale, ha scelto la Milano Design Week 2025 (qui, gli eventi della MDW 2025) per presentarsi ufficialmente al mercato italiano.

XPENG in Italia: una visione sul futuro alla Milano Design Week 2025

L’occasione ha visto il brand partecipare con la mostra #FutureMobility presso l’ADI Design Museum, dove sono stati esposti prototipi e tecnologie sviluppate nei centri di ricerca in Cina.

L’evento ha offerto una panoramica delle competenze dell’azienda in ambiti come SUV elettrici, intelligenza artificiale e robotica, segnando un’interessante convergenza tra design, ingegneria e mobilità del futuro.

Tra le novità più rilevanti, XPENG AEROTH X2, il prototipo di un drone con quattro motori per trasporto di due passeggeri. Si tratta di un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), pensato per il trasporto urbano a breve raggio, ma non solo, poiché potrebbe rientrare in un ambito di protezione civile.

XPENG in Italia: il prototipo del drone per trasporto passeggeri AEROTH X2

Caratteristiche principali del drone AEROTH X2:

Capacità di trasportare due passeggeri

Autonomia di 35 minuti in volo, velocità massima di 130 km/h

Altitudine operativa fino a 1.000 metri

IRON: il robot umanoide

A fianco del drone, XPENG ha mostrato IRON, un robot umanoide che rappresenta lo stato dell’arte nella robotica intelligente. IRON è progettato per operare in ambienti complessi e integra sistemi avanzati di interazione, movimento e apprendimento automatico.

XPENG in Italia: l'eccellenza del reparto cibernetica del colosso cinese si chiama IRON

Di fatto, è il fiore all’occhiello del reparto di cibernetica del colosso cinese ed è l'emblema della visione pionieristica di XPENG nel campo dell'intelligenza artificiale.

Dal futuro al presente e il passaggio dai prototipi alla produzione è rappresentato dalla XPENG P7+ (qui, un'analisi della XPENG P7+), una berlina executive di 5 metri, 100% elettrica non ancora destinata al mercato italiano, ma che esemplifica l’approccio del marchio alla mobilità intelligente.

XPENG in Italia: la maxi berlina EV P7+ definita dall'intelligenza artificiale

Un modello speciale poiché è il primo al mondo definito dall'intelligenza artificiale. a La P7+ integra tecnologie di AI capaci di apprendere dalle abitudini del conducente per personalizzare l’esperienza di guida.

Specifiche tecniche della XPENG P7+:

Sistema di visione XPENG AI Hawkeye con doppia telecamera da 8M, radar millimetrici e ultrasuoni

Architettura SiC da 800V , autonomia tra 602 e 710 km

Funzioni di guida intelligente comparabili a sistemi LiDAR

La berlina rappresenta una tappa evolutiva nella transizione verso l’auto elettrica connessa e adattiva.

XPENG è pronta al debutto italiano con due modelli di SUV elettrici, entrambi dai concessionari a giugno 2025: XPENG G6 e XPENG G9.

XPENG in Italia: il SUV coupé elettrico di 4,75 metri XPENG G6

XPENG G6: sport utility stiloso e hi-tech

SUV coupé lungo 4,75 metri, progettato per unire prestazioni e comfort quotidiano.

Autonomia fino a 570 km grazie all’architettura a 800V

Ricarica rapida (10-80%) in meno di 20 minuti

Versione AWD con 476 CV e accelerazione 0-100 km/h in 4 secondi

Sistema operativo Xmart OS, pompa di calore, impianto audio da 960W

XPENG G9: maxi SUV di lusso ad alto tasso tecnologico

SUV premium da 4,89 metri, con soluzioni tecnologiche di fascia alta.

Ricarica ultrarapida: 200 km in 5 minuti

Fino a 570 km di autonomia e 550 CV nella versione top di gamma

Accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi

Sistema di assistenza avanzato XPILOT 4.0

XPENG in Italia: il SUV di lusso a batterie lungo 4,89 metri XPENG G9

I prezzi dei due SUV elettrici non sono ancora stati ufficializzati ma è ipotizzabile una fascia di costo che va da circa 40.000 euro fino a 50.000 euro per XPENG G6 e da circa 57.000 euro fino a 70.000 euro per XPENG G9 (qui, il debutto del SUV XPENG G9).

La politica commerciale del costruttore cinese prevede un listino favorevole ai consumatori; quindi, è presumibile che questi prezzi possano essere ritoccati al ribasso. Non ci resta che attendere per avere conferme.

Voi cosa ne pensate dello sbarco di XPENG in Italia? Vi hanno incuriosito i prototipi della Milano Design Week 2025? O vi interessano di più i SUV G6 e G9 pronti al debutto? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/04/2025