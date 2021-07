Quando si parla di auto volanti la confusione è massima. Dai prototipi di auto vere e proprie, con le loro brave quattro ruote, che si potessero guidare su strada e poi far decollare, si è passati a un'interpretazione più libera, in cui sono rientrati dei quadricotteri (droni giganti) a guida autonoma e magari elettrici, per servizio taxi sulle brevi distanze: così da evitare il sempre più congestionato traffico delle metropoli. In questo nuovo panorama ci si sono tuffati in tanti: da Hyundai che pensa al debutto nel 2028 a Uber. Persino il co-fndatore di Google Larry Page. Ma l'immagine è assai poco stimolante per la fantasia. Per fortuna torna a fare capolino la AirCar di Klein Vision, che riporta in auge il concetto originale e che ha compiuto un volo di 35 minuti tra Nitra a Bratislava, in Slovacchia. Qui sotto il video dell'impresa.

LA PATENTE NON BASTA Quello di vere auto volanti è un sogno che arriva da lontano e che più volte si è detto sul punto di... decollare. I problemi sono tanti: dalle autorizzazioni e certificazioni - che nel mondo dell'aviazione sono complicate da ottenere, per ovvii motivi - al mercato davvero esiguo che costringe a prezzi altissimi. D'altra parte nessun normale automobilista sarebbe mai titolato a guidarne una, se non in possesso anche di un brevetto di volo.

LA NUOVA FRONTIERA Ma il sogno torna prepotente guardando le immagini del video qui sopra, con l'auto che sembra un transformer. Le forme larghe e affusolate ricordano quelle di una supercar, con un alettone ipertrofico a torreggiare sulla coda, e basta la pressione su un pulsante per dispiegare o ripiegare le ali, e per allungare o accorciare la coda telescopica. Lamborghini scansati: cosa sono le tue portiere a forbice in confronto ad ali vere e proprie?

VOGLIA DI LIBERTÀ Quello documentato nel video non è un battesimo dell'aria, ma ormai il 142° volo per la AirCar di Klein Vision, che si avvicina sempre più alla produzione in serie. Dietro al progetto c'è il professor Stefan Klein, secondo cui: ''Questo volo dà il via a una nuova era di mezzi di trasporto bimodali. Apre la strada a una nuova categoria di veicoli e restituisce all'individuo la libertà che un tempo era associata alle automobili”. Evidentemente anche a lui stanno stretti i limiti di velocità e le ZTL.

VERSO LA PRE-SERIE L'AirCar è per il momento un prototipo, a cui seguirà un modello di pre-produzione. Ha già completato 40 ore di volo fino a 2.500 metri di altitudine e raggiunto una velocità di crociera, in volo, di 190 km/h. Sotto al cofano ha un motore BMW da 160 CV alimentato a benzina convenzionale e la sua capacità di carico è pari a 200 kg. Non molti, in verità. Ma il modello di pre-produzione avrà ben altri numeri. Il motore definitivo di cavalli ne avrà 300, con elica a passo variabile, per una velocità massima di 300 km/h e un'autonomia di 1.000 km. Chissà se andrà davvero in produzione?