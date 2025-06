Mercedes-Benz Classic Italia: al via il servizio dedicato alle auto storiche

Mercedes‑Benz Italia amplia il proprio impegno nel mondo delle auto storiche con il lancio in Italia del servizio Mercedes-Benz Classic, un progetto che porterà nei concessionari ufficiali un’offerta dedicata a manutenzione, restauro e valorizzazione delle vetture d’epoca.

Quale momento migliore, se non la partenza della Mille Miglia 2025, per annunciare il programma Mercedes Classic italiano?

Mercedes-Benz Classic Partner: la presentazione alla Mille Miglia 2025

I primi due centri autorizzati (Mercedes-Benz Classic Partner) saranno attivi dal prossimo autunno a Brescia, presso la concessionaria Bonera, e a Perugia, con il gruppo Rossi.

L'iniziativa italiana non nasce dal nulla: si inserisce in un ecosistema più ampio, quello dell’Heritage Mercedes-Benz, da anni tra i più strutturati e articolati.

Mercedes-Benz Classic: al cuore del programma

Il quartier generale dell’Heritage Mercedes-Benz ha sede a Stoccarda, dove si trovano due pilastri fondamentali:

Il Mercedes-Benz Museum

Dentro a un guscio dallo stile architettonico che non passa inosservato, si mostrano oltre 160 veicoli storici, dai prototipi dei primi motori a scoppio di Benz e Daimler, fino alle moderne icone del motorsport e del lusso. Inaugurato nel 2006, rappresenta la narrazione continua di oltre 135 anni di storia dell’automobile.



Dentro a un guscio dallo stile architettonico che non passa inosservato, si mostrano oltre 160 veicoli storici, dai prototipi dei primi motori a scoppio di Benz e Daimler, fino alle moderne icone del motorsport e del lusso. Inaugurato nel 2006, rappresenta la narrazione continua di oltre 135 anni di storia dell’automobile. Il Mercedes-Benz Classic Center (Fellbach): è il cuore operativo dell’Heritage. Qui si eseguono restauri ufficiali, si conservano milioni di documenti originali (manuali, disegni, dati tecnici), e si gestisce la fornitura di oltre 60.000 ricambi originali per veicoli d’epoca. Il centro lavora anche su commissione per collezionisti e musei di tutto il mondo.



Il Mercedes-Benz Museum di Stoccarda

Mercedes è uno dei pochi marchi al mondo ad avere una struttura ufficiale e permanente dedicata all’Heritage, pensata per offrire supporto ai proprietari delle 400.000 Mercedes ultraventennali circolanti. La sua attività è decisamente completa e articolata:

restauro completo e certificato di vetture d’epoca (fino allo stato “factory new”);

completo e certificato di vetture d’epoca (fino allo stato “factory new”); archivio storico accessibile ai clienti per ricerche documentali (build sheet, certificati, libretti);

accessibile ai clienti per ricerche documentali (build sheet, certificati, libretti); partecipazione a eventi storici : Mille Miglia, Goodwood, Pebble Beach, Techno Classica Essen, etc;

: Mille Miglia, Goodwood, Pebble Beach, Techno Classica Essen, etc; certificazioni di originalità e servizi di valutazione storica per i veicoli;

di originalità e servizi di valutazione storica per i veicoli; formazione specialistica per meccanici e carrozzieri che lavorano su vetture storiche;

specialistica per meccanici e carrozzieri che lavorano su vetture storiche; magazzino ricambi storici Mercedes;

ricambi storici Mercedes; produzione limitata di ricambi nuovi su vecchi progetti, con tecnologie moderne (3D printing, reverse engineering);

nuovi su vecchi progetti, con tecnologie moderne (3D printing, reverse engineering); compravendita di Mercedes storiche.



Mercedes-Benz Classic, un'intera gamma di servizi

Proprio col supporto del Classic Center di Fellbach nascono le prime due strutture italiane di Brescia e Perugia, due riferimenti ufficiali che potranno avvalersi del know-how, dell’archivio storico, del magazzino ricambi storici Mercedes e di tutti i servizi già ben avviati al quartier generale globale.

I vantaggi di un servizio ufficiale Mercedes

I collezionisti di auto storiche Mercedes che, finora, hanno potuto contare soltanto sul supporto di strutture indipendenti (tipo il meccanico con una memoria storica su Mercedes d’epoca, ma prossimo alla pensione, oppure centri di restauro e riparazione di auto storiche generalisti), ora potranno avvalersi dei servizi Heritage Mercedes offerti da due centri iper specializzati.

Il servizio è dedicato sia alle Mercedes youngtimer, sia a pezzi più rari e anziani, purché abbiano compiuto almeno venti anni.

Mercedes-Benz Classic: per youngtimer e per ''vecchie signore''

I meccanici che si occuperanno delle Mercedes storiche potranno contare sulla capacità di reperire e produrre ricambi, su corsi di formazione specifica, su consulenze online e sulla documentazione ufficiale, dai manuali di officina ai disegni di progetto, di cui dispone il Mercedes Classic Center di Fellbach.

In particolare, i due primi centri italiani offriranno un Corner Classic dedicato all’accoglienza dei proprietari di Mercedes storiche. Corner dal quale accedere a una varietà di servizi:

manutenzione e riparazione con standard da fabbrica;

reperimento e installazione di ricambi originali Mercedes o “StarParts”;

restauro parziale o completo;

supporto alle certificazioni storiche (ASI, FIVA, Registro Italiano MB);

accesso a documentazione d’archivio e consulenza tecnica ufficiale.



Mercedes-Benz Classic Italia: in concessionaria, un Corner dedicato

L’inizio di un network Heritage Mercedes italiano?

La decisione di sviluppare un’offerta capillare per l’Heritage dimostra che il passato non è solo da custodire, ma da far vivere. In un’epoca in cui l’interesse per le youngtimer e le vetture da collezione è in forte crescita, il servizio Mercedes Classic rappresenta una risposta concreta per clienti esigenti, appassionati e investitori.

Brescia e Perugia sono solo i primi centri pilota di una strategia che mira a costruire un vero network Mercedes Heritage in Italia, saldamente connesso alla casa madre di Stoccarda, per i collezionisti di Mercedes d’epoca italiani.

VEDI ANCHE

Pubblicato da La Redazione, 29/06/2025